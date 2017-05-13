Güney Kıbrıs:
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13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:50

Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti’ne Gidiyor

Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in, Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan “Bir Kuşak Bir Yol” zirvesine katılmak amacıyla bu ülkeye gideceği belirtildi.

Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti'ne Gidiyor
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Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in, Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan “Bir Kuşak Bir Yol” zirvesine katılmak amacıyla bu ülkeye gideceği belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in, Çin Halk Cumhuriyeti’nin daveti üzerine, 14-15 Mayıs’ta yapılacak “Bir Kuşak Bir Yol” zirvesine katılacağını yazdı.

Habere göre Kadis, Çin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı ile birlikte, her iki ülke için önemli olan yüksek öğrenim diplomalarının karşılıklı tanınması anlaşmasını imzalayacak.

(FK/ÖK)

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