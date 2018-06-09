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Rum Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Diplomatlardan Kktc’deki Tarihi Yerleri Ziyaret Etmemesini Talep Etti

YABANCI MİSYONLAR DURUMDAN RAHATSIZ

Rum Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Diplomatlardan Kktc’deki Tarihi Yerleri Ziyaret Etmemesini Talep Etti

YABANCI MİSYONLAR DURUMDAN RAHATSIZ

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:37
Rum Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Diplomatlardan Kktc’deki Tarihi Yerleri Ziyaret Etmemesini Talep Etti
YABANCI MİSYONLAR DURUMDAN RAHATSIZ
Lefkoşa, 9 Haziran 18 : Rum Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı misyonlara ve uluslararası örgütlere gönderdiği bir sözlü notayla (note verbale) KKTC’de bulunan tarihi alanların “yasadışı şekilde kullanıldığı” iddiasında bulunarak, buraları ziyaret etmemelerini istedi.
Politis gazetesi; “Dışişleri Bakanlığı Aracılığıyla Girişim Büyükelçileri Rahatsız Etti – Büyükelçilere İşgal Altındaki Tarihi Yerleri Ziyaret Etmelerini Yasaklayan Nota – Bölünme Direktifi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 4 Haziran tarihinde Güney Kıbrıs’taki tüm yabancı misyonlara ve uluslararası örgütlere gönderdiği bir “sözlü nota”da KKTC’de bulunan tarihi alanları ziyaret etmemelerini istediğini yazdı.
Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sözkonusu belgede, Rum Arkeolojik Eserler Dairesi’nin mektubunun özetine yer verdiğini ve ülkedeki tarihi eserlerin idaresinden sorumlu makamın Rum Arkeolojik Eserler Dairesi olduğunu iddia ederek, “işgal altındaki tüm arkeolojik alanlar ve eserler kapalıdır ve ziyaretçilere açık değildir” iddiasında bulunulduğunu yazdı.
Rum Arkeolojik Eserler Dairesi’nin özellikle AB Bilgilendirme Ofisi’nin KKTC’deki tarihi binalarda düzenlediği kültürel etkinliklerden rahatsız olduğunu vurgulayan gazete, AB ofisinin 9 Mayıs tarihinde Othello Kalesi’nde düzenlediği bir etkinliği örnek gösterdi.
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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu notasının ve özellikle notada kullanılan ve yasaklama zihniyeti içeren üslubun yabancı misyonlar ve uluslararası örgütlerde rahatsızlık yarattığını belirten gazete, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri durduğundan beri bu gönderilen notanın ikinci olduğunun altını çizdi.
Gazete, buna benzer bir notanın 30 Ekim 2017 tarihinde de gönderildiğini ve yabancı misyonlarda büyük rahatsızlık yarattığını vurgularken, hatta o dönemde bir AB ülkesi büyükelçisinin, KKTC’deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “tarihi eserlerin korunması için ülkesinin sağladığı ödeneklerin ne derece doğru kullanıldığı hakkında hükümetine bilgi verebilmek için bu eserleri ziyaret etmesi gerektiğini” söylediğini okuyucusuna aktardı.
Haberde ayrıca, sözkonusu notada alışılmadık bir dil kullanıldığı ve Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bir görevlisi tarafından kaleme alınan mektubun içeriğinden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in haberi olmadığı iddia edildi.
(SB/SEL)
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