Rum Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 87 Milyon Euro

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin 87 milyon 500 bin Euro olması öngörülüyor.

Politis gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin 87 milyon 500 bin Euro olmasının öngörüldüğü, bütçenin büyük bir kısmını Güney Kıbrıs’ın uluslararası kuruluşlara yönelik katkısının oluşturduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde ele alınacak bütçede Güney Kıbrıs’ın BM Barış Gücü’ne yapacağı katkı 15 milyon 700 bin Euro’yla, toplam bütçenin yüzde 17,94’lük kısmını oluşturuyor.

(SB/GÜL)