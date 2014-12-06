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Rum Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kararından Memnun

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin önceki gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından (AİHM) Türkiye’ye,” Dördüncü Devletlerarası Başvuru çerçevesinde verilen tazminat kararıyla ilgili tutumundan memnun kaldığı” bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kararından Memnun

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin önceki gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından (AİHM) Türkiye’ye,” Dördüncü Devletlerarası Başvuru çerçevesinde verilen tazminat kararıyla ilgili tutumundan memnun kaldığı” bildirildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 10:26
Rum Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kararından Memnun
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Lefkoşa, 6 Aralık 14 : Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin önceki gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından (AİHM) Türkiye’ye,” Dördüncü Devletlerarası Başvuru çerçevesinde verilen tazminat kararıyla ilgili tutumundan memnun kaldığı” bildirildi.

Simerini gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin AİHM kararını benimsemesi için takvim belirlenmesi, Türkiye’nin bu kararı benimsemesi için ne gibi yaptırımlar uygulanabileceğine yönelik öneriler sunulması ve bu önerilerin tartışmaya açılması ile  Ksenidis-Arestis ile Vanavas davalarıyla ilgili Türkiye’nin ödemeye mahkum edildiği tazminatı ödemesini kararlaştırdığını yazdı.

Habere göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin, komite tarafından gönderilen mektupları yanıtsız bırakması nedeniyle endişe duyduğunu da ifade ederken, Türkiye’ye tutumunu değiştirmesi ve gerek tazminatı, gerekse gecikmeden kaynaklı tazminat faizlerini bir an önce ödemesi çağrısı yaptı.

Komite ayrıca, muhik tazminat konusunun gelecek yılın Mart ayında yeniden görüşülmesi ve Ksenidis-Arestis ve Varnavas davalarıyla ilgili ayrı tedbirler üzerinde çalışılmasını kararlaştırdı.

(GE/ŞEB)

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