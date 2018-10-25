Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Tokyo’da

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Tokyo’da resmi temaslarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Japonya arasındaki ilişkilerin önemli bir dinamik olarak nitelendirildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Tokyo Büyükelçiliği’nin hizmete girmesi nedeniyle Tokyo’da bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in temaslarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, yakın gelecekte ikili ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğine ilişkin inancını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, bu ortaklık ilişkisine önem verdiğini belirten Hristodulidis, ayrıca AB-Japonya ilişkilerinin daha da geliştirilmesine destek verdiklerini söyledi.

Hristodulidis, Japonya Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerinde, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin, Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik, istikrar barışın ileriye götürülmesi çabası ve Güney Kıbrıs’ın komşu ülkelerle kurduğu üçlü iş birliklerinin ele alındığını belirtti.

Bölgesel iş birlikleri şeklinin, büyük iş birlikleri, anlayış, güven ve dayanışma için yol açtığına inandığını belirten Hristodulidis, komşu ülkelerle yakın ilişkilerin, bölgedeki birçok sorununun göğüslenmesi açısından uluslararası toplumun çabalarına yapıcı bir şekilde katkı koyabileceğini de ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Hristodulidis, BM kararları ve uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve bütünlüklü bir çözüm bulunması çabalarında Güney Kıbrıs’a verdiği destekten dolayı da Japonya’ya teşekkürlerini sundu.

(FK/GÜL)

