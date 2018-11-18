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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten Değerlendirme

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kathimerini gazetesine, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit) görüşmelerinin sonuçlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten Değerlendirme

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kathimerini gazetesine, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit) görüşmelerinin sonuçlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 13:32
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten Değerlendirme

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kathimerini gazetesine, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit) görüşmelerinin sonuçlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kathimerini gazetesi Birleşik Krallık ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin en hassas noktasının İngiliz Üsleri konusu olduğuna dikkati çekerken anlaşma metnine, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin korunmasını netleştiren, Güney Kıbrıs-Birleşik Krallık ilişkilerini düzenleyen protokolün de dahil edildiğini anımsattı.

Haber göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis gazeteye yaptığı açıklamada, anlaşma aracılığıyla, İngiliz Üslerinin AB ile olan ilişkilerinin, geriye kalan üye ülkelerin bakış açısından düzenlenmeye devam ettiğini belirtti.

Yeni Protokol’ün, İngiliz Üslerindeki müktesebatın, Üs sakinlerinin ve orada çalışanlarına yararına devam etmesini mutlak şekilde garanti altına aldığını belirten Hristodulidis, İngiliz Üslerinde çalışan ve yaşamını sürdüren Avrupalı ve Kıbrıslı vatandaşların da çıkar ve haklarının koruma altına alındığını söyledi.

İngiliz Üslerinin, Avrupa Birliği’nin gümrük bölgesi olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen Hristodulidis, İngiliz Üslerindeki müktesebata ilişkin olarak ise müktesebatın belirli alanlarına ilişkin olarak net ifadelerin bulunduğunu, bunların ötesinde, Rum Yönetimi’nin, sosyal sigortalar ve tarımsal sübvansiyonlar gibi uygulama yetkisine zaten sahip olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin, ürünlerin taşınması, balıkçılık, bitki sağlığı, veterinerlik kontrolleri, vergi ve gümrük konularını uygulama yetkisine ve sorumluluğuna sahip olacağını ifade etti.

Hristodulidis, Yeşil Hat Tüzüğü gereği, İngiliz Üsleri ile KKTC arasındaki geçiş noktalarında,Birleşik Krallık’ın gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğini söyledi.

“LEFKOŞA-LONDRA ARASINDA BREXİT NEDENİYLE ÜSLER KONUSUNDA ZOR  UZLAŞMA”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin statüsüne ilişkin olarak Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında katı bir uzlaşmaya varılması için altı tur müzakereye ihtiyaç duyulduğunu yazdı.

Gazete, ilgili haberinde tüm bununla ilgili perde gerisini, görüşmeler çerçevesini ve anlaşmazlık noktalarını ifşaa etti.

Rum Yönetimi’nin, Dışişleri Baknaı Nikos Hristodulidis’in talimatları ve Rum Daimi Temsilci  Nikos Emiliu başkanlığındaki müzakere grubunun faaliyetleriyle, İngiliz Üsleri içerisinde AΒ müktesebatının uygulanmasında özerk sorumluluğa sahip olmayı garanti altına aldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın İngiliz Üslerinde uygulayacağı müktesebata ilişkin tarım-balıkçılık, sosyal sigorta, gümrük-ürünlerin serbest dolaşımı, vergilendirme gibi konulara da yer verdi.

 

(FK/ŞEB)

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