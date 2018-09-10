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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Bugün Almanya’da Temaslarda Bulunacak

HRİSTODULİDİS AÇIKLAMA Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelerek Kıbrıs sorununu, ikili ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağı belirtildi. Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Almanya Dışişleri Bakanı Maas görüşmesine yer verdiler. Habere göre Hristodulidis ve Maas, gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından, Kıbrıs saatiyle saat 12.00’de...

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Bugün Almanya’da Temaslarda Bulunacak

HRİSTODULİDİS AÇIKLAMA Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelerek Kıbrıs sorununu, ikili ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağı belirtildi. Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Almanya Dışişleri Bakanı Maas görüşmesine yer verdiler. Habere göre Hristodulidis ve Maas, gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından, Kıbrıs saatiyle saat 12.00’de...

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Bugün Almanya’da Temaslarda Bulunacak

HRİSTODULİDİS AÇIKLAMA
Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelerek Kıbrıs sorununu, ikili ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağı belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Almanya Dışişleri Bakanı Maas görüşmesine yer verdiler.
Habere göre Hristodulidis ve Maas, gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından, Kıbrıs saatiyle saat 12.00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Hristodulidis’in Almanya temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Devlet Bakanı Michael Roth, Almanya Federal Meclisi Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Gunter Krichbaum, Dışişler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen ile görüşeceğini ayrıca yetkililerle bir araya gelmek için de Almanya Şansölyesi’ni ziyaret edeceğini yazan gazete, Hristodulidis’in yarın ise Konrad Adenauer Vakfı’na giderek “Doğu Akdeniz’de Jeopolitik” konulu tartışmaya konuşmacı olarak katılacağını belirtti.
Habere göre Hristodulidis, 12 Eylül Çarşamba sabah Almanya’dan ayrılarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya gelmek için Atina’ya geçecek.
KIBRIS SORUNU HAZIRLIKLARI-HRİSTODULİDİS AÇIKLAMA
Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde, BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunun beklenmesi ışığında Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çalışmalarının azalmadan devam ettiğini yazdı.
Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “TVONE’”a yaptığı açıklamada herkesin, anların önemini çok iyi anladığını kaydederek, özlü temaslardan da söz etti.
Mevcut durumun, Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğinin herkes tarafından anlaşıldığını savunan Hristodulidis, şu aşamada Lute’un temasları içerisinde, sadece müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına olanak sağlayacak olguların değil en kısa zamanda olumlu sonuçlara yönelik gerçek perspektiflerin de var olması temennisinde bulunmalarının mümkün olduğunu ifade etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Çarşamba günü yapacağı görüşmeden de söz eden Hristodulidis, bunun özlü öneme sahip olduğunu, bir yandan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan diğer yandan ise Lute ile yapılacak olan temaslar konusunda bilgi sahibi olacaklarını belirtti.
Hristodulidis açıklamasında ayrıca bilgilendirmenin göz önünde bulundurulmasıyla ileriki adımlar için zeminlerin nasıl ortaya çıktığına bakacaklarını da ifade etti.
Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile birlikte önemli bir ziyaret için İsrail’e gideceklerini, bunun için de bir hazırlığın yapıldığını belirtti.

(FK/ŞEB)
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