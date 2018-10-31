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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis: “kıbrıs’ta Amerikan Üssü Yok”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Ağrotur Havaalanı’nda Amerikan helikopter üssünün bulunmadığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis: “kıbrıs’ta Amerikan Üssü Yok”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Ağrotur Havaalanı’nda Amerikan helikopter üssünün bulunmadığını belirtti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:23
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis: “kıbrıs’ta Amerikan Üssü Yok”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Ağrotur Havaalanı’nda Amerikan helikopter üssünün bulunmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ta Amerikan Üssü Olmadı- DİB: Diplomatların Güvenli Tahliyesi ve İnsani Nedenlerden Dolayı Kolaylıklar Sağlandı” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Meclis Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi’nde, dün, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs’ta Amerikan üssünün faaliyet gösterdiğine ilişkin Amerikan basınında çıkan haberlere “açıklık getirdiğini” belirtti.

Habere göre Hristodulidis, İngiliz Üsleri toprağındaki Ağrotur Havaalanı’nda, Amerikan helikopter üssünün hiç olmadığını, “sadece insani nedenlerden dolayı vatandaşların güvenli tahliye edilmesi için kolaylıklar sağlandığını”öne sürdü.

Hristodulidis, Eylül 2017-Ağustos 2017 döneminde Ağrotur’da Amerikan helikopterlerin üssü olarak kullanıldığına dair Amerikan basınında çıkan haberleri değerlendirirken, gerek komite içerisinde, gerekse komite dışında  “böyle bir üs olmadı” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, orada olan şeyin, Amerikan diplomatlarının güvenli tahliyesi için söz konusu  dönemde, tüm dünyada Amerika’nın geniş planının bir parçasını teşkil eden helikopterlerin inmesi olduğunu ifade etti.    

Güney Kıbrıs’ın, son yıllarda birçok devletle önemli sayıda anlaşmalar imzaladığını ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede bir dizi ülkeye Rum Yönetimi’nin liman ve havalimanlarında kolaylıklar sağladığını belirtti.

2017 yılında 672 durumda kolaylıklar sağlandığını, bu kolaylıkların da,  önemli olduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü de öne çıkardığını söyleyen Hristodulidis, son yıllara, “Andreas Papandreu” hava üssünün ve ayrıca limanların, sadece insani amaçlı olan operasyonlar için faaliyet göstermek isteyen üçüncü ülkeler tarafından kullanılması için referans noktası haline getirdiklerini belirtti.    

Gazete haberinde ayrıca muhalefet partilerinin, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarından tatmin olmaması nedeniyle, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten konu hakkında izahat istediğini yazdı.

Her bir partinin, Hristodulidis’in açıklamalarına kendi objektifinden baktığını yazan gazete Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas’ın, askeri operasyonlar için değil ama  insani nedenler için kolaylıklar sağlanmasının Güney Kıbrıs’ın, jeostratejik rolünü yükselten, doğru bir siyaset olarak değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Dışişleri Bakanı’nın, hükümetin, İngiliz üsleri içerisindeki Amerikan helikopterlerinin üs varlığı konusunda başlangıçtan bilgi sahibi olduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Lukaidis, Anastasiadis ve kurmaylarının, haberin basında çıktığı zaman,  bir kez daha kendilerine doğruyu söylemediğinin ortaya çıktığını belirtti.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis ise Dışişleri Bakanı’nın, 2-3 kez İngiliz üsleri topraklarında Amerikan üssünün bulunmadığını tekrarladığını söyledi.

ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadi ise partisi için İngiliz askerlerinin, yabancı, işgal kuvveti olduğunu belirterek, hükümetin, bunların tamamen ayrılmasını talep etmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete haberinde, toplantıya Rum İstihbarat Birimi Müdürü’nün de katıldığını yazdı.

(FK/HÖ)

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