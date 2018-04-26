Rum Çevre Dairesi Kumarhane Konusunda Çevreye Olan Etkileriyle İlgili Uygunluk Değerlendirmesi İstedi

Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Rum Çevre Dairesinin, Limasol’a bağlı Zakaki’de inşa edilmesi planlanan kumarhane konusunda, proje tasarımcılarından, bunun çevreye olan etkileriyle ilgili uygunluk değerlendirmesi istediği haber verildi.Projenin tasarımcılarının ise bununla hem fikir olmadıklarını belirttiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, Çevre Dairesine göre, “Melco International Limited” ile “CNS” şirketler grubu üyelerinden “Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited” tarafından ileriye götürülen projenin, İngiliz Üsleri içerisine girmekte olan “koruma alanı bölgesi” yakınlarında hayata geçirilmesinin söz konusu olduğunu da kaydetti.(İY/HA)