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Rum Büyükelçilerin Maaşları...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Yurt dışında görev yapan ve Atina ile Vatikan’daki elçilikler için, hizmet satın alımıyla istihdam edilen 2 Rum büyükelçinin, maaşlarının, milletvekillerinin ve Meclis Başkanı’ndan fazla olduğu belirtildi.

Rum Büyükelçilerin Maaşları...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Yurt dışında görev yapan ve Atina ile Vatikan’daki elçilikler için, hizmet satın alımıyla istihdam edilen 2 Rum büyükelçinin, maaşlarının, milletvekillerinin ve Meclis Başkanı’ndan fazla olduğu belirtildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:49
Rum Büyükelçilerin Maaşları...
Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Yurt dışında görev yapan ve Atina ile Vatikan’daki elçilikler için, hizmet satın alımıyla istihdam edilen 2 Rum büyükelçinin, maaşlarının, milletvekillerinin ve Meclis Başkanı’ndan fazla olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinde, Rum eski Eğitim Bakanı olan Atina Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos’un toplam kazancının, Sosyal Sigorta yatırımları da dahil olmak üzere, yıllık 133 bin Euro, aylık 11 bin 83 Euro olduğunu yazdı.
Gazete, hizmet satın alınmasıyla istihdam edilen bir diğer büyükelçinin ise Vatikan Büyükelçisi Yorgos Pulidis olduğunu, yıllık maaşının 138 bin Euro, aylık ise 11 bin 500 olduğunu belirtti.
Milletvekillerinin maaşlarının, ödeneklerle birlikte yıllık 81 bin 491 Euro, bakanların 106 bin 358 Euro, Meclis Başkanın ise 130 bin 429 Euro olduğunu belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinde Tokyo’daki büyükelçiliğin faaliyeti için 200 bin Euro’nun öngörüldüğünü yazdı.
Habere göre bütçede ayrıca, yurt dışındaki mevcut binaların iyileştirilmesi ve faaliyetlerinin devamıyla ilgili - seyahatlerle ilgili giderler de dahil olmak üzere - harcamaları karşılamak için önerilen ödeneklerin miktarı ise 2 milyon 110 bin Euro.
(FK/SEL)
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