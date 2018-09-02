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Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum Yönetimi’nin, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle ilgili olarak, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülecek davada savunma yapacak 22 ülke arasında bulunduğu ifade edildi.

Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum Yönetimi’nin, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle ilgili olarak, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülecek davada savunma yapacak 22 ülke arasında bulunduğu ifade edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 08:28
Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak
Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Rum Yönetimi’nin, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle ilgili olarak, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülecek davada savunma yapacak 22 ülke arasında bulunduğu ifade edildi.

Rum Yönetimi’nin Lahey’de görülecek davadaki savunmasını Başsavcı Kostas Kliridis’in yapacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Kliridis’in devlet kanalına yaptığı açıklama “çok ciddi meseleler gündeme geldiğini” söylediğini bildirdi.

Bunların, İngiltere’nin topraklarının yüzde 3’ünü askeri üs olarak kullandığı “Kıbrıs” gibi, aynı pozisyonda bulunan tüm ülkeleri etkilediğini ve ilgilendirdiğini ifade eden Kliridis, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın görüşünün Mauritius’la alakalı olacağını ancak “Kıbrıs’ın” da bundan faydalanabileceğini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, uluslararası hukuk uyarınca, İngiltere’nin Hint Okyanusu’ndaki Mauritius adasında toprağa sahip olmasının yasal olup olmadığı konusunda görüş vermeye çağrıldığını anımsatan gazete, Adalet Divanı’nın görüşünün, İngiltere’nin üs bulundurduğu “Kıbrıs” ve diğer ülkeler açısından uzantılara sahip olacağını belirtti.

Gazete, Mauritius’un İngiltere aleyhindeki davasının görülmesine yarın başlanacağını ve önümüzdeki Perşembe günü sona ermesinin beklendiğini ekledi.

(İY/GÜL) 
              

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