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Rum Başsavcı Kliridis Mauritius’daki İngiliz Üsleri Davasında Savunma Yaptı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’daki İngiliz üsleriyle ilgili, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülmeye başlanan davada savunma yaptığı bildirildi.

Rum Başsavcı Kliridis Mauritius’daki İngiliz Üsleri Davasında Savunma Yaptı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’daki İngiliz üsleriyle ilgili, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülmeye başlanan davada savunma yaptığı bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Rum Başsavcı Kliridis Mauritius’daki İngiliz Üsleri Davasında Savunma Yaptı
Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’daki İngiliz üsleriyle ilgili, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülmeye başlanan davada savunma yaptığı bildirildi.
Politis gazetesi, davanın doğrudan Kıbrıs’ı ilgilendirmiyor olmasına karşın, Adalet Divanı’nın vereceği kararın, adadaki İngiliz üsleriyle ilgili durumlarda da değerlendirilebileceğini yazdı.
Gazete, Kliridis’in savunmasında, sömürgeciliğin uluslararası hukuku; özellikle de Birleşmiş Milletler Anlaşması’nı ihlal ettiğini ve self-determinasyon hakkının, bağımsız bir ülke için vazgeçilmez olduğunu vurguladığını kaydetti.
Kliridis, sömürgelikten kurtulmayla ilgili yasal ilkelerin uygulanış yönteminin, her durumda belirli olgulara göre farklılık gösterebileceğini; ancak bu ilkelerin uygulanmasından, değişik tanımlar eklenmek suretiyle kaçınılamayacağını söyledi.
Habere göre Kliridis, bu söylemini örneklendirerek, “sömürge” denen bir bölgeye “askeri üs” tanımlaması yapılması veya bir bölgenin “sömürge olmayan bölge” ilan edilmesi kaydıyla, yasal ilkelerin uygulanmasından kaçınılmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Kliridis, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde 30 Temmuz’da görülen “Bashir Davası”nda, İngiliz askeri üssü olan Kıbrıs topraklarının yüzde 3’lük bölümünün, İngiliz sömürgesi olduğuna hükmedildiğini ve İngiltere’nin bizzat, farklı isimle de olsa sömürgeciliğin hala yaşıyor olduğunu düşündüğünü belirtti.
Gazete, Rum hukukçu Polis Poliviu’nun ise savunmasında, self-determinasyon hakkının içeriğine değinerek, sömürgeliğin geçmişin bir kalıntısı olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Poliviu, sömürgeliğin gelecek için engel teşkil etmesine izin verilmemesi ve hızlı şekilde sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.
(GE/ŞEB)

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