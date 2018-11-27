Rum Başsavcı Eski Yardımcısına 4 Ay Hapis Cezası





Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Rum Başsavcı eski yardımcısı Lukis Lukaidis’in, yargı sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.Politis gazetesi, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin dünkü kararında, Lukaidis’in 14 Haziran 2015’te görülen bir davada, yargı sürecine müdahalede bulunduğuna kanaat getirdiğini ve Lukaidis aleyhinde 4 ay hapis cezası kararı aldığını yazdı.(GE/ŞEB)