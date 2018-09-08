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Rum Başkanlığı’na Yeni İstihdamlar

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Rum Başkanlığı’nda görev yapması için 4 danışmanın daha istihdam edilmesinin planlandığı belirtildi.

Rum Başkanlığı’na Yeni İstihdamlar

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Rum Başkanlığı’nda görev yapması için 4 danışmanın daha istihdam edilmesinin planlandığı belirtildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:35
Rum Başkanlığı’na Yeni İstihdamlar

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Rum Başkanlığı’nda görev yapması için 4 danışmanın daha istihdam edilmesinin planlandığı belirtildi.

 

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık İdaresi yetkilisi Theodosi Tsiola’nın, Meclis Maliye Komitesi’ne bir mektup göndererek, yeni danışmanların yıl sonuna kadar ücretlerinin karşılanması için 67 bin 930 Euro’nun serbest bırakılmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Tsiolas’ın Meclis’e gönderdiği verilere dayanarak, daha önce Hükümet Sözcü Vekilliği görevini yürüten Viktoras Papadopulos’un, yıllık 56 bin 548 Euro’ya denk gelen, iki katı ücretle, Rum Başkanlığı’na döneceğini belirtti. 

Habere göre, Papadopulos daha önce yıllık 38 bin 912 Euro alıyordu. 

Gazete, Viktoras Papadopulos’un, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve bir de eğitimcinin görev yaptığı Rum Başkanlığı Basın Bürosu’na yerleştirileceğini yazdı. Gazete yıllık 15 bin 708 Euro ücretle, gazeteci sıfatıyla danışman olarak alınacak Sotia N.Zeniu ile Kiriaki Mihail Frangisku’nun eşlerinin televizyon kanallarında gazeteci olarak çalışmaları nedeniyle özellikle bu iki istihdamın Meclis’te mırıldanmaya neden olduğunu belirtti. 

Gazete, Rum Başkanlığı’na istihdam edilecek üçüncü kadın danışmanın ise Andria Luka olduğunu, bu kişinin toplam bin 800 Euro ile üç ay hizmet vereceğini yazdı. 

(FK/FEZ)

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