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Rum Başkanlar Konseyi Bugün Toplandı

ANASTASİADİS GEVŞEK FEDERASYONA İLİŞKİN BELGE SUNACAK

Rum Başkanlar Konseyi Bugün Toplandı

ANASTASİADİS GEVŞEK FEDERASYONA İLİŞKİN BELGE SUNACAK

23 Ekim 2018 Salı 08:36
Rum Başkanlar Konseyi Bugün Toplandı

ANASTASİADİS GEVŞEK FEDERASYONA İLİŞKİN BELGE SUNACAK

Lefkoşa, 23 Ekim 18: Rum Başkanlar Konseyi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir önceki toplantıda gündeme getirdiği merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması, yani gevşek federasyon konusu ve Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri ele almak amacıyla bugün saat 10.00’da toplandı.

Alithia gazetesi, “Yeni Koşullar Görüşmeyi Genişletiyor – Başkan: Belge Sunacağım ve Dinleyeceğim” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum siyasi parti başkanlarının katılımıyla yapılan Başkanlar Konseyi toplantılarından bir yenisinin bugün yapılacağını yazdı. Toplantıda, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, gevşek federasyon önerisine ilişkin bazı düşüncelerini içeren belgeler sunması bekleniyor.

Anastasiadis’in bir önceki toplantıda gevşek federasyon önerisini paylaştığını ancak o günden bugüne BM Genel Sekreteri’nin raporu, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelmesi beklentisi ve 6 aydan sonra ilk kez yapılacak Anastasiadis-Akıncı görüşmesi gibi gelişmelerin bugünkü toplantıda ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Anastasiadis’in bugünkü toplantıda, gevşek federasyon önerisine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler vereceğinin iddia edildiğini yazan gazete, bu iddiaların dün akşam Anastasiadis tarafından yapılan açıklamayla da doğrulandığını aktardı.

Habere göre, Anastasiadis dünkü açıklamasında, bugünkü toplantıda gevşek federasyon önerisine ilişkin belge sunacağına dair iddiaların sorulması üzerine, “hem sunacağım, hem dinleyeceğim” yanıtını verdi.

Gazete, Anastasiadis’in bugünkü toplantıda sunacağı belgelerde dile getireceklerinin, genel fikirleri olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının nihai önerileri olmadığını da iddia etti.

LUTE’UN GELİŞİ KASIM AYI BAŞINDA

Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Danışmanı Lute’un adaya gelişinin Kasım ayının başlarında, büyük ihtimalle de 7 Kasım’da olacağını yazdı.

Bu konuda henüz resmi bir bilgilendirme olmadığını hatırlatan gazete, Anastasiadis’in Kasım ayındaki programının yurt dışı ziyaretleri sebebiyle çok yoğun olmasından ötürü Lute’un adaya gelişinin 7 Kasım’da mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

“NET SÖZ İSTİYORLAR”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Ne Söz İstiyorlar” başlık altında verdiği haberinde, Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cuma günü gerçekleştireceği görüşmede birbirlerinden net yanıtlar almak istediklerini iddia etti.

Gazete, Akıncı’nın Anastasiadis’ten, müzakerelere ilişkin niyetini ve son günlerde gündeme getirdikleri ve müzakerelerin açık uçlu olmaması gerektiği tezi hakkındaki görüşlerini net biçimde ortaya koymasını isteyeceğini öne sürdü.

Anastasiadis’in ise Akıncı’dan, müzakerelerin devamına ilişkin düşüncesi ve “Lefkoşa Havaalanında buluşmama” görüşünün hala devam edip etmediğini öğrenmek isteyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres’in raporuna ilişkin yaptığı açıklamalara da yer veren gazete, bugünkü toplantının ise “Ulusal Konsey” toplantısı olduğunu ve Anastasiadis’in kendisine yöneltilen eleştirilere belgelerle yanıt vereceğini yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

“Politis, “Başkan Konsey’e Yetkilere İlişkin Önerisiz Gidiyor – Başkan Müzakerelerin Geçmişine İlişkin Belge Hazırladı – Lute Kasım Başında Geliyor”; Haravgi, “Başkan Gevşek Federasyon Konusunda Kendini Belgelerle Güçlendiriyor”

(SB/FEZ)  

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