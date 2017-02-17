Rum Basın Özetlerine Ektir...

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN 3’ÜNCÜ ÜYESİ ARNİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“743 KAYIP KİŞİYE KİMLİK TESPİTİ YAPILDI”

“KAYIPLAR KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞMADAN, GERÇEK UZLAŞMA ZOR”

Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul Henri-Arni, “kayıplar konusu çözüme kavuşmadan, gerçek anlamda uzlaşmanın zor olduğunu” söyledi.

Simerini gazetesinde yer alan habere göre, dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye demeç veren Arni, uluslararası topluma, çalışmalarını birkaç yıl içinde tamamlaması için Komite’yi ekonomik olarak destekleme çağrısında bulundu ve kayıplar konusu çözüme kavuşmazsa, gerçek uzlaşmaya varılmasının çok zor olduğunu söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, karşı karşıya bulunduğu esas zorluklarla ilgili dört yıllık bir strateji hazırladıklarını da dile getiren Arni, bu zorlukların en önemlisinin zaman baskısı faktörü olduğuna dikkati çekti.

Yaptıkları çalışmanın zaman alan ve büyük maliyete malolduğunu dile getiren Arni, her yıl 3,1 milyon Euro’ya sahip olduklarını garantiye almaları gerektiğini dile getirdi.

Uzmanların gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü gururlu olduğunu da dile getiren Arni, 1.100 kaybın kemiklerinin mezardan çıkarıldığını ve bunların 743’üne kimlik tespiti yapıldığını açıkladı.

1963–64 ve 1974 dönemlerine ait kayıpların yüzde 55’inin bulunduğunu ve bunların yüzde 33’üne kimlik tespiti yapıldığını dile getiren Arni, Komite’nin oluşturulduğu 1981 yılından 2016 yılına kadar olan durum konusunda ise hayal kırıklığı içerisinde olduğunu ifade ederek, iki taraftan da kalıntıların bulunması, kimlik tespiti ve yakınlarına iadesi konusunda yeterli siyasi irade olmadığını söyledi.

Bu yıl kazı yapılması için 130 alanı kapsayan bir listeye sahip olduklarını dile getiren Arni, hala daha yapacak çok işleri olduğunu, bu listenin yeni gelen bilgilerle sürekli yenilendiğini belirtti.

KİPE’ye demecinde, KKTC’deki askeri bölgelerdeki kazılara da değinen Arni, 2016 yılında 10 askeri bölgeyi incelediklerini, 2017 yılındaki hedeflerinin ise 11 olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, sonucun bekledikleri kadar umut verici olmadığını da dile getiren Arni, 2016 yılında bu bölgelerde 10’dan daha az kişi bulduklarını, ancak bunun da bir ilerleme olduğunu sözlerine ekledi.

(İY/HÖ)