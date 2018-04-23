Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Çiolas Çözüm Hakkında Konuştu

Lefkoşa, 23 Nisan 18 : Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas bugün var olan durumun, ne Kıbrıslı Rumlar, ne de Kıbrıslı Türkler için çözümü teşkil etmediğini savundu.



Alithia gazetesine göre, Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas, bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabasında nasıl ilerleme sağlanacağına ilişkin BM Genel Sekreteri’nin kararlarını beklediklerini ifade etti.



Adadaki bugünkü durumun ne Kıbrıslı Rumlar, ne de Kıbrıslı Türkler için çözümü teşkil etmesinin mümkün olmadığını savunan Çioalas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine hazır olduğu yönündeki açıklamayı anımsattı.





Kayıplar konusuna da değinen Çiolas, 853 kişinin hala kayıp olduğunu ifade etti.(FK/FEZ)