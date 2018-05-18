Rum Ap Milletvekillerinden Türkiye Konusunda Şikayet

Lefkoşa, 18 Mayıs 18 : Rum Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Leftheris Hristoforu ve Kostas Mavridis’in, Türkiye konusunda şikayetlerde bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum AP Milletvekili Leftheris Hristoforu, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi toplantısı sırasında, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ve bu konudaki davranışını şikayet etti.

Hristoforu, Türkiye’ye, AB üyelik öncesinde yapılan ödeneklerin dondurulmasını da gündeme getirirken AB’nin kendi üye ülkeleri için yaptırım uyguladığını, nerde kaldı ki bunun Türkiye için de uygulanması gerektiğini savundu.

Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis ise AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Türkiye’nin Kosova “müdahalesini” gündeme getirdi.

(FK/ÖK)