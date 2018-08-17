Rum Ap Milletvekilleri Exxonmobil Şirketi Yetkilileriyle Gizli Yemekte Buluştu



Lefkoşa, 17 Ağustos 18: Kıbrıslı Rum AB Komiseri Hristos Stilianidis ve Rum AP milletvekilleriyle diplomatik misyon üyelerinin, ExxonMobil şirketinin üst düzey yöneticileriyle Brüksel’deki lüks bir restoranda gizlice bir araya geldikleri, bu durumun “etik olmadığı” gerekçesiyle tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “ AP Milletvekillerinin ExxonMobil’le ‘Gizli Yemeği’” başlığı altında, “EUobserver” haber portalına dayandırarak verdiği haberinde, ExxonMobil şirketinin AB işleri sorumlusu Tristan Aspray’in Rum AB Komiseri Hristos Stilianidis ve Rum AP milletvekilleriyle gizli bir yemekte buluştuğunu yazdı.

ExxonMobil şirketi tarafından düzenlenen ve Brüksel’deki ABD Büyükelçiliğinin yanındaki lüks bir restoranda gerçekleştirilen yemekli toplantıya AB’nin enerji konularıyla ilişkisi olmayan, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Stilianidis’in çağırılması ve katılmasının etik olmadığını belirten “EUobserver”, söz konusu yemeğin tutanaklarının mevcut olmadığını, bu durumun da AB’nin şeffaflığı ve hesap verebilirliğine gölde düşürebileceği yorumunda bulundu.

Gazete, ExxonMobil yetkilileriyle toplantıya neden AB’nin Enerji komiserinin katılmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

(SB/ÖK)

