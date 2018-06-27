Rum, Yunan ve Mısır Ortak Askeri Tatbikatı “Medusa 6” Sürüyor...

Rum Yönetimi, Mısır ve Yunanistan’la birlikte icra ettiği “Medusa 6” kod isimli askerî tatbikata “Amiral Yoannidis” isimli açık deniz karakol gemisi ve Su Altı Tahrip (SAT) komando takımı ile iştirak ediyor.

Politis’in haberine göre, Mısır’ın İskenderiye kenti açıklarında uluslararası sularda icra edilen tatbikatta yer alan “Amiral Yoannidis” açık deniz karakol gemisinde 45 subay, astsubay ve bahriyelilerden oluşan mürettebat bulunuyor. SAT takımının kaç kişi olduğu belirtilmedi.

Yunanistan, tatbikatta, helikopter taşıyan iki firkateyn, bir denizaltı, 7 adet F-16 tipi savaş uçağı, bir C-130 tipi askeri nakliye uçağı, bir AWACS radar uçağı, Chinook tipi bir nakliye helikopteri, iki AH-64 (apachie) tipi saldırı helikopteri, sayıları belirtilmeyen deniz piyade ve SAT birlikleriyleyer alıyor.

Mısır ise Mistral tipi bir helikopter taşıyıcı, iki firkateyn, bir denizaltı, iki destroyer, 6 adet F-16 savaş uçağı, iki Rafale tipi uçak, bir helikopter, bir E2-C tipi uçak ve özel kuvvetler birlikleriyle iştirak ediyor.

23 Haziran’da başlayacak “Medusa 6” 29 Haziran’da tamamlanacak. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, katılan bütün birliklerin müşterek icra edeceği yarınki final aşamasını Mısır Savunma Bakanı ile birlikte izlemek üzere bugün Mısır’a gidiyor.

Güney Kıbrıs’ın “sınır ötesi askeri tatbikatlara katılımının nadir olduğu” belirtilen haberde, daha önce de RMMO kara unsurlarının İsrail’de kara tatbikatı icra ettiği hatırlatıldı.

Fileleftheros, “Medusa 6 Tatbikatı İşbirliği Göstergesi” başlıklı haberinde, Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Ahmed Halid Hasan Said’in, tatbikata katılan Rum ve Yunan subaylar onuruna önceki akşam “Anvar Al Sadat” isimli helikopter taşıyıcıda görkemli bir karşılama düzenlediğine dikkat çekti.

Habere göre, karşılama törenine Güney Kıbrıs’ın Mısır’daki büyükelçisi Haris Mortidis, Yunanistan’ın İskenderiye’deki Başkonsolosu Emmanuil Kakavelakis, İskenderiye Valisi Muhammed Sultan, İskenderiye Patrikhanesi yetkilisi Metroplit Akkras Narkissu katıldı.