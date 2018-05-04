Rum-Yunan polis teşkilatlarının işbirliği

Yunanistan Polis Genel Müdürü Konstantinos Çuvalas, “polisin koruyucu azizi” olduğuna inanılan Ay. İrini yortusu vesilesiyle Rum dengi Zaharias Hrisostomu’nun davetlisi olarak Güney Kıbrıs’ta.

Politis ve diğer gazetelere göre Çuvalas, Hrisostomu ile, Rum-Yunan polis teşkilatları arasındaki eğitim, suç ve terörle mücadele işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunu görüşecek.

Rum ve Yunan polis teşkilatlarının 2017’de eğitim konularında işbirliği protokolü imzaladığı hatırlatılan habere göre, bu dönemde Rum Polis Akademisi’nde Yunan polisinden iki yetkili suçların aydınlatılması konularında eğitim görüyor. Önümüzdeki günlerde iki üst rütbeli Yunan polis subayının daha, liderlik konularında eğitim alacağı kaydedildi.

Gazete, Rum polis teşkilatından 3 subayın da Yunanistan Polis Akademisi’nde eğitim programlarına katılmakta olduğunu belirtti.