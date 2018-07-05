banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98350
ALTIN
187.089
DOLAR
4.6436
STERLİN
6.1453
EURO
5.4277
Kermiya sapığı yakalandı
KERMİYA SAPIĞI YAKALANDI
Trafiğe bir can daha!
TRAFİĞE BİR CAN DAHA
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
banner282
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Rum Yüksek Mahkemesi Göçmen Çiftin Başvurusunu Reddetti

KAULLAS: “BÜYÜK BİR UTANÇ DUYUYORUM”

Rum Yüksek Mahkemesi Göçmen Çiftin Başvurusunu Reddetti

KAULLAS: “BÜYÜK BİR UTANÇ DUYUYORUM”

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
Rum Yüksek Mahkemesi Göçmen Çiftin Başvurusunu Reddetti


KAULLAS: “BÜYÜK BİR UTANÇ DUYUYORUM”

 Kıbrıslı Rum göçmen çift Thomas ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’deki mallarıyla ilgili “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine açtıkları davayı kaybetmelerinin ardından açtıkları temyiz davasının görülmesinde gecikme yaşanması nedeniyle bu kez Rum Başsavcısı aleyhine açtıkları davanın, dün, Rum Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi Kaullas çiftinin, davayı açarken öne sürdükleri argümanın “makul bir zaman zarfında medeni hak ve yükümlülüklerini kullanma hakkının ihlal edilmesi” olduğunu belirterek, dün gerçekleştirilen mahkeme sürecinde Rum Yüksek Mahkemesi’nin davayı reddettiğini kaydetti.

Öte yandan Thomas Kaullas, dava kararının açıklanmasının ardından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, 44 yıldan bu yana göçmenlerin insan haklarının ihlal edildiğini savundu.

Devletin yıllardır tutunduğu tavırdan utanç ve öfke duyduğunu ifade eden Kaullas, biri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, diğer de Yüksek Mahkemede olmak üzere iki mücadele kaybettiklerini belirterek, hukukun işlemediğini öne sürdü.

Sözlerinin devamında savaşı kaybetmedikleri görüşünü dile getiren Kaullas, son mücadelenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde verileceğini ifade etti.




 

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis, Disi’nin 42’inci Kuruluş Yıldönümünde Konuştu
Anastasiadis, Disi’nin 42’inci Kuruluş Yıldönümünde Konuştu
Anastasiadis İle Spehar Yarın Sabah Bir Araya Geliyor
Anastasiadis İle Spehar Yarın Sabah Bir Araya Geliyor
Elcil’in Açıklamaları Rum Basınında
Elcil’in Açıklamaları Rum Basınında
Özgürgün’ün Açıklamaları Rum Basınında...
Özgürgün’ün Açıklamaları Rum Basınında...
Rum Kooperatif Bankası’nın Satışı İçin Gerekli Garantilere Yeşil Işık...
Rum Kooperatif Bankası’nın Satışı İçin Gerekli Garantilere Yeşil Işık...
Limasol’a Bağlı “apsiu”da Yangın
Limasol’a Bağlı “apsiu”da Yangın
Silikiotis, AB’den Türkiye’ye Baskı Yapmasını İstedi!
Silikiotis, AB’den Türkiye’ye Baskı Yapmasını İstedi!
KKTC’den Akaryakıt Alımında Yönelik Uygulama Netleşti
KKTC’den Akaryakıt Alımında Yönelik Uygulama Netleşti
Neofitu İsrail ve Ukrayna Büyükelçileriyle Görüştü
Neofitu İsrail ve Ukrayna Büyükelçileriyle Görüştü
İsviçre’de Cinayetten Aranan Rum Güney’de Tutuklandı
İsviçre’de Cinayetten Aranan Rum Güney’de Tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim