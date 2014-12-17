Rum Yönetimi’nin 2015 Yılı Bütçesi Onaylandı

Rum Yönetimi’nin 2015 yılı bütçesinin dün, Rum Meclisi’nde onaylandığı bildirildi.

Simerini gazetesi, 29 lehte, 26 aleyhte oyla geçen bütçenin, 5 milyar 928 milyon Euro’luk gelir ve 6 milyar 662 milyon Euro’luk gider öngördüğünü yazdı.

Haberde, DİSİ, DİKO ve EURO. KO’nun bütçe lehinde; AKEL, KS EDEK, Ekologlar ve Çevreciler, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız Milletvekili Zaharias Kulias’ın aleyhte oy verdiği belirtildi.

SENDİKALAR EYLEM YAPTI

Gazete, bir diğer haberinde ise, “Toplum Tepki Gösteriyor ve Talep Ediyor” platformuna üye bazı sendikaların, bütçenin görüşüldüğü saatlerde, Meclis önünde eylem yaptığını yazdı.

Habere göre yaklaşık 600 kişiden oluşan bir grup, ellerinde pankartlarla kemer sıkma politikalarını protesto etti ve Meclis Başkanı Yannakis Omiru’ya muhtıra verdi.



