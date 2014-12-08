Rum Yönetimi’nden Gemilerle İlgili İki Prosedür

Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin korunması için yürüttüğü iki ayrı prosedür bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yüzer İmkanlarla İlgili Çifte Tablo” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın AB ödenekleri aracılığıyla iki adet arama kurtarma gemisi almayı planladığı, öte yandan Rum Savunma Bakanlığı’nın da yeni yılda, gerek MEB’in korunması, gerekse insani operasyonlarda kullanılmak üzere iki açık deniz gemisi alımı için ihaleye çıkmayı kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin gemi ihtiyacının, özellikle Baf açıklarında batma tehlikesi geçirip acil yardım çağrısı yapan, 345 Suriyeli kaçak muhaciri taşıyan gemiye düzenlenen kurtarma operasyonunun ardından ortaya çıktığını; bundan birkaç ay sonra da Rum İçişleri Bakanlığı’nın, AB ödenekleri aracılığıyla iki arama kurtarma gemisi alınması için başvuru yapıldığını anımsattı.

Rum Yönetimi’nin bu başvurusunun, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) tarafından değerlendirileceğini kaydeden gazete, AB’den de finansman için henüz yanıt gelmediğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin İsrail ile imzaladığı, İsrail’den açık deniz gemisi satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın bir yıl önce suya düşmesinin ardından, bu dosyanın son zamanlarda yeniden açıldığını ve Rum Savunma Bakanlığı’nın 2015 yılı bütçesine, açık deniz gemileri için ödenek konulduğunu belirtti.

Haberde, açık deniz gemilerinin maliyetine ilişkin olarak, İsrail ile imzalanan anlaşmaya atıfta bulunuldu ve anlaşmada, 50 milyon Euro’luk bir maliyetten bahsedildiği kaydedildi.

Gazete, yetkili bir kaynağın açıklamasına dayanarak, İsrail ile olan anlaşmanın artık geçerli olmadığını ve çıkılacak ihalede, gerek siyasi olguların, gerekse maliyetin rol oynayacağını söylediğini yazdı.