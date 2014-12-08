Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Rum Yönetimi’nden Gemilerle İlgili İki Prosedür

Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin korunması için yürüttüğü iki ayrı prosedür bulunduğu bildirildi.

Rum Yönetimi’nden Gemilerle İlgili İki Prosedür

Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin korunması için yürüttüğü iki ayrı prosedür bulunduğu bildirildi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:56
Rum Yönetimi’nden Gemilerle İlgili İki Prosedür
banner238

 Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin korunması için yürüttüğü iki ayrı prosedür bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yüzer İmkanlarla İlgili Çifte Tablo” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın AB ödenekleri aracılığıyla iki adet arama kurtarma gemisi almayı planladığı, öte yandan Rum Savunma Bakanlığı’nın da yeni yılda, gerek MEB’in korunması, gerekse insani operasyonlarda kullanılmak üzere iki açık deniz gemisi alımı için ihaleye çıkmayı kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin gemi ihtiyacının, özellikle Baf açıklarında batma tehlikesi geçirip acil yardım çağrısı yapan, 345 Suriyeli kaçak muhaciri taşıyan gemiye düzenlenen kurtarma operasyonunun ardından ortaya çıktığını; bundan birkaç ay sonra da Rum İçişleri Bakanlığı’nın, AB ödenekleri aracılığıyla iki arama kurtarma gemisi alınması için başvuru yapıldığını anımsattı.

Rum Yönetimi’nin bu başvurusunun, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) tarafından değerlendirileceğini kaydeden gazete, AB’den de finansman için henüz yanıt gelmediğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin İsrail ile imzaladığı, İsrail’den açık deniz gemisi satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın bir yıl önce suya düşmesinin ardından, bu dosyanın son zamanlarda yeniden açıldığını ve Rum Savunma Bakanlığı’nın 2015 yılı bütçesine, açık deniz gemileri için ödenek konulduğunu belirtti.
Haberde, açık deniz gemilerinin maliyetine ilişkin olarak, İsrail ile imzalanan anlaşmaya atıfta bulunuldu ve anlaşmada, 50 milyon Euro’luk bir maliyetten bahsedildiği kaydedildi.

Gazete, yetkili bir kaynağın açıklamasına dayanarak, İsrail ile olan anlaşmanın artık geçerli olmadığını ve çıkılacak ihalede, gerek siyasi olguların, gerekse maliyetin rol oynayacağını söylediğini yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim