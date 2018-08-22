Rum Yönetimi Tokyo Ve Nairobi’de Diplomatik Misyon Açıyor



Rum Yönetimi’nin yıl sonuna kadar Japonya ve Kenya’da, iki diplomatik misyona daha sahip olacağı haber verildi.



Rum Bakanlar Kurulu’nun dün Trodos’ta gerçekleştirdiği toplantıda Tokyo ile Nairobi’de iki yeni diplomatik misyon açılmasına karar verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum kesiminin Tokyo’daki büyükelçiliğinin Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunacağı törende, önümüzdeki Aralık ayında açılacağını haber verdi.



Bu arada gazete, Japonya’nın, iki ülke arasındaki 56 yıllık diplomatik ilişkilerin ardından Lefkoşa Rum kesimindeki ilk büyükelçiliğini birkaç hafta önce açtığını anımsattı.

