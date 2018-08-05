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Rum Yönetimi Dış Politikası Konusunda Anket

Lefkoşa, 5 Ağustos 18 : Simerini gazetesi hesabına, Rum Yönetimi’nin dış politikası konusunda gerçekleştirilen anketten, vatandaşların görüşleri konusunda ilginç bulgular ortaya çıktığı ifade edildi.

Rum Yönetimi Dış Politikası Konusunda Anket

Lefkoşa, 5 Ağustos 18 : Simerini gazetesi hesabına, Rum Yönetimi’nin dış politikası konusunda gerçekleştirilen anketten, vatandaşların görüşleri konusunda ilginç bulgular ortaya çıktığı ifade edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
Rum Yönetimi Dış Politikası Konusunda Anket

Simerini gazetesi hesabına, Rum Yönetimi’nin dış politikası konusunda gerçekleştirilen anketten, vatandaşların görüşleri konusunda ilginç bulgular ortaya çıktığı ifade edildi.

Ankete katılanların, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmalarından memnun olduklarını belirttiklerini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le ilgili imajın daha da iyi olduğunu ve ankete katılanların yüzde 78’inin, Hristodulidis’le ilgili olarak, pozitif veya oldukça olumlu bir imaja sahip olduklarını söylediklerini iletti.

Rum Yönetimi’nin dış politikasının, uygulandığı şekliyle, Kıbrıs sorununa hizmet edip etmediği konusundaki soruya, katılımcıların yüzde 50’sinin hayır, yüzde 45’inin de evet dediklerini ifade eden gazete, Rum Yönetimi’nin dış politikasının hangi uluslararası örgütlere yönlenmiş olması gerektiği sorusuna ise, katılımcıların yüzde 63’ünün AB, yüzde 55’inin BM, yüzde 28’inin NATO, yüzde 10’unun Commonwealth, yüzde 8’inin de İslam Konferansı yanıtını verdiklerini aktardı.

Gazete anketten, Rum Yönetimi’nin ilk sıradaki potansiyel stratejik ortağının Yunanistan, ikincisinin Rusya, üçüncüsünün de İsrail olduğunun düşünüldüğünün ortaya çıktığını da belirtti.

Gazete dış politikanın hangi ülkelere yönelmesi gerektiği konusundaki soruya ise, katılımcıların yüzde 25’inin AB, ABD, İsrail ve Rusya; yüzde 23’ünün yalnızca AB; yüzde 13’ünün önceliklerle birlikte dünyadaki bütün ülkeler; yüzde 12’sinin yalnızca ABD ve AB; yüzde 9’unun yalnızca ABD; diğer yüzde 9’unun yalnızca ABD, İsrail ve AB; yüzde 5’inin ise BM Güvenlik Konseyi Daimi ülkeleri, ABD, İsrail ve AB yanıtını verdiklerini aktardı.

Gazete vatandaşların yüzde 55’inin, Rum Dışişleri Bakanı’nın “daha bağımsız çalışması gerektiğini” düşündüklerini de ekledi.

             


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Son Güncelleme: 05.08.2018 14:26
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