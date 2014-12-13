Rum Yönetimi Çavuşoğlu’nun Venizelos’la Birlikte Ada’yı Ziyaret Önerisini Reddetti

RUM SÖZCÜ, ÇAVUŞOĞLU’NUN ÖNERİSİNİ YANITLADI: “LARNAKA’DAN BUYURSUN GELSİN”

“TÜRK VE YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÜNEY’DE VE KUZEY’DE TEMASTA BULUNMALARI TARTIŞMA KONUSU BİLE OLAMAZ”

Rum yönetimi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan meslektaşı Evangelos Venizelos’la birlikte Kıbrıs’ı ziyaret etme önerisini reddetti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı çerçevesinde Selanik’te görüştüğü Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’a, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis döndükten sonra, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere birlikte Ada’ya gelmeyi önerdiği, ancak daha sonra önerisine Ada’nın hem Kuzey’ini hem de Güney’ini kapsadığı izahında bulunduğu bildirildi.

Rum yönetimi, Çavuşoğlu’nun önerisinin tartışma konusu bile olamayacağını savunarak Ankara’nın, “uluslararası düzeyde izlenim yaratmaya çalıştığı” kanaatini ortaya koydu. Rum Sözcü “Türk ve Yunan Dışişleri bakanlarının Kuzey’de ve Güney’de herhangi bir temasta bulunması tartışma konusu bile değildir dedi.

Fileleftheros “Temcit Pilavı... Çavuşoğlu’ndan Venizelos’a Kuyruklu Kıbrıs’ı Ziyaret Etme Önerisi... Türk Dışişleri Bakanı, Başkan’ı Telefonla Aradı” başlığıyla manşete çektiği haberinde “Ankara garantör güçleri, özellikle de Yunanistan’ı karıştırmaya çalışarak Kıbrıs için sahne kuruyor” yorumunda bulundu.

Haberi iç sayfasından “Ankara Öneriyor, Atina Dinliyor... Lefkoşa ‘Kuzey’e ve Güney’e Ziyaretleri Kabul Etmiyor” başlığıyla detaylandırdığı haberinde Türkiye’nin, doğal gazın müşterek yönetilmesiyle ilgili formülünden sonra bir adım daha attığını yazan gazete “Ankara’nın sürekli inisiyatifler açıklayarak ve fikirler ortaya koyarak, kendi stratejik taleplerini başarmak maksadıyla Kıbrıs sorununda oyun kağıtlarını dağıtmaya çalıştığı aşikardır” yorumunu yaptı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis Çavuşoğlu’nun, Venizelos’la birlikte Anastasiadis’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak üzere Ada’ya gelmesinin; “meşru giriş noktalarından gelmesi” ve Rum Yönetimi Başkanı ile Başkanlık Köşkü’nde görüşmesi şartıyla hoş karşılanacağını açıkladı. Ancak Çavuşoğlu’nun, ziyaret teklifinin hem Güney Kıbrıs’ı hem de KKTC’yi kapsadığı izahında bulunmasının ardından “Lefkoşa açısından dörtlü görüşme diye bir konu yoktur. Türk ve Yunan Dışişleri bakanlarının Kuzey’de ve Güney’de herhangi bir temasta bulunması tartışma konusu bile değildir” dedi.

Politis habere “Çavuşoğlu’ndan Anastasiadis’e Geçmiş Olsun... Ankara, Dışişleri Bakanlarının Lefkoşa’yı Ziyaretleriyle İlgili Önerisini Bulandırdı... Hristodulidis: Larnaka’dan Gelirse Hoş Gelir” başlık ve spotlarını attı.

Gazete Çavuşoğlu’nun Selanik’te Venizelos’la görüşmesi sırasında New York’ta tedavi görmekte olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş olsun dileklerini hem de Venizelos’la birlikte Ada’yı ziyaret etme önerisini ilettiğini yazdı.

Gazete Çavuşoğlu’nun önerisinin, ziyaretin Larnaka üzerinden mi olacağı yoksa her iki tarafın da mı ziyaret edileceği açısından karışıklık yarattığını, Atina’nın başka Ankara’nın da “suyu bulandırmak için” başka söylediğini öne sürdü. Haberde, Rum Sözcü Hristodulidis’in, Çavuşoğlu’nun “yasal yolları kullanması” halinde hoş karşılanacağını ancak Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları’nın KKTC’yi ziyaret etmelerine asla rıza göstermeyeceğini açıkça söylediği belirtildi.

Haberi “Başkanlık’ta (Köşk) Hoş Karşılanır” başlığıyla aktaran Alithia gazetesi, Çavuşoğlu’nun Anastasiadis’i telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileğini hem de Venizelos’la birlikte Kuzey’i ve Güney’i ziyaret isteğini ilettiğini yazdı; Rum yönetiminin ise Türk ve Yunan Dışişleri bakanlarının Kuzey’de ve Güney’de temasta bulunmalarını tartışma konusu bile yapmayacağı cevabını verdiğini belirtti.

Haravgi haberi “Başkan Anastasiadis’e Ortak Ziyaret... Ancak Çavuşoğlu Yunan Dışişleri Bakanı’na İşgal Bölgelerini de Ziyaret Etmeyi Önerdi” başlığıyla aktardı.

Simerini “Larnaka’dan Buyusun Gelsin... Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs’ı Ziyaret Etme İsteği Belirtti... Türkiye Dışişleri Bakanı Önce Özgür Bölgelere Sonra İşgal Bölgelerine Girmelerini Şart Koştu, Hükümet de Bunu Kabul Etmedi” başlık ve spotlarını kullandı.