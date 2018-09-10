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Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York Programı Belli Oldu

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York Programı Belli Oldu

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:14
Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York Programı Belli Oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu için New York’a 21 veya 22 Eylül’de gitmesi bekleniyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York programına yer verdi.

Anastasiadis’in, New York öncesinde AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Avusturya’nın Salzburg kentinde yapılacak gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla 19 Eylül tarihinde adadan ayrılacak. Anastasiadis, buradan da New York’a geçecek.

Anastasiadis’in 21 veya 22 Eylül tarihinde New York’ta olacağını, 29 Eylül’e kadar da burada kalacağını yazan gazete, Rum liderin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geleceğini anımsattı.

Habere göre, Anastasiadis, 27 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

Politis gazetesi, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’a gitmeden önce, koordinasyon ve uzlaşma sağlamak için Yunanistan Başbakanı Alkesis Çipras ile bir araya gelecek.

Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmenin tarihinin henüz netlik kazanmadığını yazan gazete, Guterres’in, BM Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin, iki lideri ortak bir görüşmeye çağırıp, çağırmayacağının ise bilinmediğini yazarken, Guterres’in, liderlerin New York’a gelmesine kadar, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un sürecin tamamlanması ve devam etmesi olasılıklarına ilişkin temasları konusunda mutlak bilgi sahibi olacağına işaret etti.
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 10:22
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