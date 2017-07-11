Güney Kıbrıs:
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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis: “bm Parametrelerinde Müzakereye Hazırım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs konferansı ve sonucu konusunda bilgi vermek amacıyla bu akşam halka seslendi.&nbsp;&nbsp;

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis: 'bm Parametrelerinde Müzakereye Hazırım”
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs konferansı ve sonucu konusunda bilgi vermek amacıyla bu akşam halka seslendi.  

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, başarısız sonuçtan Kıbrıs Rum tarafının sorumlu olduğu şeklinde art niyetli mesajlar yayıldığını savunup, özellikle Türkiye'ye atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu parametreler içerisinde bir çözümü müzakere etmeye her zaman hazır olduğunu savundu.

Anastasiadis sundukları önerilerle amacın ve hedefin, üçüncü ülkelerin bağımlılığından kurtularak bağımsız ve egemen bir devlet oluşturmak olduğunu belirtti.

Crans-Montana'da olanlara ilişkin ayrıntılı bilgilendirmede de bulunan Anastasiadis, hükümetin ileriki günlerde yabancı ülkelerin liderlerini, Güvenlik Konseyi ve Avrupa Konseyi üyelerini bilgilendirme kampanyası başlatacağını ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, Ulusal Konsey ve Yunan Hükümeti işbirliğiyle daha ileri süreci belirleyeceklerini söyledi. 

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