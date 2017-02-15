Rum Yönetimi Akıncı’nın Meseleye BM’yi Karıştırmasından “Çok Rahatsız”

HRİSTODULİDİS: “AKINCI İSTESE ANASTASİADİS’İ ARAYABİLİR, KARARI YANLIŞ YORUMLAYARAK O AÇIKLAMAYI YAPMAZDI”

ANASTASİADİS AKINCI’DAN “İÇ MESELELERİ İSTİSMAR TAKTİĞİNE VE 4 ÖZGÜRLÜK TALEBİNİN DİLLENDİRİLMESİNE SON VERİLMESİNİ” İSTEYECEK, EIDE İLE ENOSİS PLEBİSİTİ KONUSUNU GÖRÜŞMEK NİYETİNDE DEĞİL

Rum basınında bugün, Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması kararının müzakere prosedürünü etkilediğini, Cenevre’deki Kıbrıs konferansının yapılıp yapılmayacağının ise kuşkulu olduğunu ve Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu meseleye BM’yi karıştırmasından çok rahatsız olduğunu öne çıkaran haberler yayımlandı.

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi telefonla arayarak, Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilgili kararı imzalamaması için girişimde bulunmasını istemesinin ardından bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek ve krizi yatıştırmaya çalışacak olan Eide için “itfaiyeci” sıfatını kullandı.

Gazeteler Rum yönetiminin KKTC’den yükselen tepkilerden rahatsızlık duyduğuna ve Anastasiadis’in yarınki liderler görüşmesinde gündeme getirecekleriyle ilgili haberlere yer verdi.

Simerini haberi “Eide İtfaiyeci Rolü Üstleniyor… Krizi Yatıştırmak İçin Başkan Anastasiadis’i ve Mustafa Akıncı’yı Görecek… Enosis Plebisitine Tepkiler 67 Yıl Sonra Devam Ediyor… Hükümet, 4 Özgürlük Taleplerine Son Verilmesini İstiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Espen Barth Eide’nin bu sabah saat 08.30’da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le, öğlen de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceğini, bu görüşmelerin yarın için planlanan liderler görüşmesi açısından belirleyici olacağını yazan gazete Eide’nin “iki taraf arasındaki, son dönemde çok da iyi olmayan ilişkilerdeki çatlağın üzerine köprü kurmaya çalışacağı” yorumunu yaptı.

RUM YÖNETİMİ AKINCI’NIN MESELEYE BM’Yİ KARIŞTIRMASINDAN “ÇOK RAHATSIZ”

Gazete, Rum yönetiminin gerek Türk tarafından gelen tepkilerin tarzı ve şiddetinden, gerekse Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Eide’den Anastasiadis’in Rum meclis kararını imzalamaması için girişimde bulunmasını isteyerek meseleye BM’yi karıştırmasından “çok rahatsız olduğunu” vurguladı.

Haberde, söz konusu tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayınlanmasının yeterli olduğu, Anastasiadis’in müdahale veya onayına gerek olmadığı belirtildi.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün RİK’e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü müzakereciler görüşmesini iptal kararını “doğru bulmadığını”, “müzakere masasındaki görüşmeleri etkilemeyen olgulara boyut kazandırılmaması gerektiğini” öne sürdü.

“AKINCI İSTESE ANASTASİADİS’İ ARAYABİLİR, KARARI YANLIŞ YORUMLAYARAK O AÇIKLAMAYI YAPMAZDI”

Hristodulidis “Sayın Akıncı istese Başkan Anastasiadis’le irtibata geçebilir ve Meclisin Enosis Plebisiti ile ilgili kararını yanlış yorumlayarak o açıklamayı yapmazdı” iddiasında bulundu, “Türk tarafı Türk vatandaşlarına dört temel özgürlüğün tanınmasını gündeme getirdiğinde Başkan Anastasiadis de aynısını yapabilir ve bu görüş geri çekilmeden müzakere masasına oturmayacağını söyleyebilirdi” diye ekledi.

Gazete haberinin “O Zaman Şimdi, Netleştirelim” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Anastasiadis’e yakın çevreleri kaynak göstererek konuyla Rum Yönetimi Başkanı’nın, yarınki liderler görüşmesinin ertelenmesi de dahil her ihtimale karşı hazır olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis’e yakın çevreler Kıbrıs Türk tarafının Enosis Plebisiti meselesini, Kıbrıs’ta kalacak Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün uygulanması konusunu “yumuşatmak için istismar ettiğini ve bu mesele ile Rum tarafını müzakere sürecinde suçlayacak bir şey aradığını” değerlendiriyor.

ANASTASİADİS AKINCI’DAN “İÇ MESELELERİ İSTİSMAR TAKTİĞİNE VE 4 ÖZGÜRLÜK TALEBİNİN DİLLENDİRİLMESİNE SON VERİLMESİNİ” İSTEYECEK

Enosis Plebisiti konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sosyal medya üzerinden cevap veren Anastasiadis’in Akıncı ile (yarınki) görüşmesinde “iç meseleleri istismar etme taktiğine bir son verilmesi ve yeni yakınlaşmalar üretmek için diyaloğa bağlılık olması gerektiğini” söyleyeceğine işaret eden gazete, “Başkanlık, dört özgürlük konusunun görüşülmesinin söz konusu olmadığını açıklamasına karşın Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafının bu kabul edilemez talebin dillendirilmesine son verilmesini istemesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

Fileleftheros “Ankara’dan Hard Rock… Suçlama Sahnesi Kuruyor, Eide Krizi Yatıştırmaya Çalışıyor” başlıklı manşet haberinde, Türk tarafını Rum meclisinin“okulların işleyişi ve 1950 Enosis Plebisiti ile ilgili tüzüğü onaylaması bahanesiyle Kıbrıs sorununda ipi gererek gerginlik sahnesi kurmakla” suçladı.

TC Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama ile KKTC’nin, Rum meclisinin ilgili kararı onayladığı geçen cumadan beri gösterdiği tepkilerin “Ankara’nın sevk ve idaresiyle olduğunu doğruladığını” iddia eden gazete, ilgili açıklamayla Kıbrıs sorunuyla ilgili mesaj da verdiğini yazdı, şöyle devam etti:

“Türk Dışişleri Bakanlığı 1974 istilasını ve sahte devleti savundu. Çok sert bir üslup kullanarak, ‘Türk askerinin Barış Harekâtı Enosis yanılgısını doğuran zihniyetin neden olduğu insani trajediye son vermeyi hedefliyordu. Bu ve diğer benzer vakalar, Kıbrıslı Türkleri Ada’nın ortak sahipleri kabul etmeyi reddeden bu temel zihniyet değişmedikçe Kıbrıs sorununun çözüm çabalarından sonuç çıkmasının zor olduğunu açıkça beyan ediyor’ iddiasında bulundu.”

“ANASTASİADİS EIDE İLE ENOSİS PLEBİSİTİ KONUSUNU GÖRÜŞMEK NİYETİNDE DEĞİL”

TC Dışişleri Bakanlığı’nın dünkü açıklamasını iç sayfasında “Ankara’dan Sert Dil” başlığıyla okurlarına geniş ölçekte aktaran gazete, Anastasiaidis’in bugün görüşeceği Eide ile Rum meclisinin Enosis plebisiti kararından kaynaklanan meseleyi görüşmek niyetinde olmadığına vurgu yaptı.

Alithia haberi manşetten “Eide İtfaiyeci!.. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı İki Liderle Temaslarında Enosis Plebisiti’yle İlgili Bombayı Etkisiz Hale Getirmeye Çalışacak” başlığıyla aktardı.