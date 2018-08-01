Rum Yönetimi Afrodit Parseliyle İlgili İsrail İle Anlaşmaya Yakın!

Rum Yönetimi’nin, bir kısmı İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne uzanan “Afrodit” parseliyle ilgili İsrail ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Politis gazetesi “İsrail’den Öneri” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Siyasi Liderler Konseyi’nin Pazartesi günkü toplantısında yaptığı bilgilendirmede, ilerleyen günlerde İsrail’e “Afrodit” parselinden ortak istifadeyle ilgili anlaşma önerisi gönderileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, önerinin “cömert” bir öneri olduğunu ve İsrail Hükümeti tarafından kabul edileceğini kaydederken, yüzdeliklerle ilgili herhangi bir detaydan bahsetmedi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Afrodit İçin Formül Arıyorlar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin “Afrodit” parselinde sondaj izni olan “Noble”, “Delek” ve “Shell” şirketleriyle ilerleyen günlerde yeni müzakereler yapacağını bildirdi.

Gazete, Rum Enerji Bakanlığı’nın milyonlarca Euro maliyetinde olacak yeni kararların eşiğinde olduğunu kaydederken, söz konusu üç şirketin, doğalgazın paylaşımıyla ilgili mevcut formüllerin, kendi kazançları açısından yetersiz olduğunu belirttiklerini yazdı.

Söz konusu şirketler tarafından sözleşme için önerilen düzenlemelere göre, Rum Yönetimi’nin kârını yüzde 20 oranında azaltmasının söz konusu olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin karşı önerisinde ise, kârında yüzde 10 oranında azalma öngörüldüğünü belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin sorunu karşılıklı diyalog çerçevesinde çözmeyi tercih ettiğini; sözleşmenin uluslararası mahkemeye sevk edilmesi durumunun da olabileceğini; ancak yıllar sürecek bu prosedürün, hiçbir şekilde Rum Yönetimi’nin menfaatine olmayacağını yazdı.

