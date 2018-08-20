Rum Yönetimi “Afrodit” konusunda partilerle görüşüyor

BAKANLAR KURULU MÜZAKERE GRUBU ATAYACAK



Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki Afrodit yatağının gelirleri konusunda, ilgili konsorsiyumla müzakerelere başlamadan önce Rum siyasi partilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.



Politis gazetesi Rum Yönetimi’nin Eylül ayında Afrodit yatağının ruhsatlarına sahip olan konsorsiyumla gelir paylaşımı konusunda müzakerelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde bir müzakere grubunun atanacağını yazdı.



Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, hükümetin niyetleri konusunda bazı partilere bilgiler verdiğini belirten gazete, partilerle temasların bugün ya da yarın tamamlanacağını kaydetti.



Gazete, partilerin görüşmelerde, Hükümetin, yatağın kalkındırılması amacıyla konsorsiyumu oluşturan Noble, Delek ve Shell şirketleriyle müzakereye gitmesi gerektiği görüşünü dile getirdiğini aktardı.



Şirketlerin, 2008 yılında imzalanan gelir paylaşımı sözleşmesinde, 18 yıllık kalkınma planı boyunca teorideki gelirlerin yaklaşık yüzde 33 oranında artırılmasını ve Rum Yönetiminin gelirlerinin aynı oranda azaltılmasını istediğini anımsatan gazete, konsorsiyumun, geçerli sözleşmeyle, sahip olacakları gelirlerin, düşük fiyattan satış olması durumunda sermayenin tatmin edici bir getirisinin olmayacağını savunduklarını ve bu koşullar altında doğalgazın çıkarılması ve Mısır’a götürülmesi konusunda istekli görünmediklerini belirtti.



Haberde, Rum Yönetimi’nin ise, mevcut sözleşmenin şirketler için ekonomik olmadığı tezini reddettiği belirtildi.



Öte yandan Haravgi gazetesi ilgili haberinde, Rum Yönetimi’nin partilerin desteğini almadan ve çekincelerini göz önünde bulundurmadan konsorsiyum ile gelir paylaşımı konusunda müzakerelere gitme kararını eleştirdi.



Gazete ayrıca haberinde, Lakkotripis’in Exxon Mobil ve Total yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, bu konuda Bakanlar Kurulu’na görüşmeyle ilgili bilgilerin aktartılacağını kaydetti.



