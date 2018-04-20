Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110832
ALTIN
174.597
DOLAR
4.0630
STERLİN
5.7019
EURO
4.9847
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor
Türkiye'de bir ilk
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
banner256

Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiliz Ulusal Topluluğu (Commonwelth) toplantısına katılmak üzere gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiliz Ulusal Topluluğu (Commonwelth) toplantısına katılmak üzere gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu!


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiliz Ulusal Topluluğu (Commonwelth) toplantısına katılmak üzere gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Londra’daki temaslarında Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin hemen başlamasının gerektiğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in topluluk üyesi ülke başkan ve başbakanlarıyla gerçekleştirdiği temaslarda Güney Kıbrıs’ı desteklemelerini istediğini söyledi.

banner223

Prodromu, Kıbrıs Rum heyetinin ise, toplantının tamamlanması sonrasında duyurulacak sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorununa ilişkin ifadelerin dahil edilmesini de sağladığını belirtti.

Anastasiadis’in dün toplantının açılış törenine katıldığı ve Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada başbakanlarının yanı sıra bazı Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulandı.

Anastasiadis’in, Hindistan Başbakanı Narendra Mondi’yle gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in Eylül ayı başlarında Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini yeniden doğruladıklarını belirten Prodromu, Anastasiadis’in ayrıca İngiliz Uluslar Topluluğu hakkındaki görüşlerini de temaslarında dile getirdiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İngiliz Uluslar Topluluğu Bakanlar Faaliyet Grubu başkanı sıfatıyla, 2015-18 faaliyet raporunu dün topluluk üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarına sunduğunu yazdı.



 

Son Güncelleme: 20.04.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
RumNikos AnastasiadisLondra’daTEMASLARDABulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü kaybettiği yolculara ilişkin alacağı tazminatın, 69 milyon Euro’ya ulaştı!
Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü kaybettiği yolculara ilişkin alacağı tazminatın, 69 milyon Euro’ya ulaştı!
Bir Evden 4 Av Tüfeği Çalındı
Bir Evden 4 Av Tüfeği Çalındı
Güney Kıbrıs 2017 Yılında Bin 300 Mülteciye Koruma Statüsü Verdi
Güney Kıbrıs 2017 Yılında Bin 300 Mülteciye Koruma Statüsü Verdi
İNGİLİZ OKULU ÖĞRETMENİ VE EŞİ UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
İNGİLİZ OKULU ÖĞRETMENİ VE EŞİ UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi!
ABD Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi!
Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!
Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA
Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!
Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!
Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!
Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!
Akkuyu nükleer santrala tepkiler büyüyor!
Akkuyu nükleer santrala tepkiler büyüyor!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim