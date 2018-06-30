Rum ve Çinli Gazeteciler Arasında İşbirliği Protokolü

Rum Gazeteciler Birliği (ESK) ile Çin Gazeteciler Örgütü arasında, beş yıl süreliğine işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.



Haravgi gazetesi, işbirliği protokolünün, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de, ESK Başkanı YorgosFrangos ile Çin Gazeteciler Örgütü Başkanı Zhang Yannong tarafından imzalandığını yazdı.

Habere göre işbirliği protokolü, her iki ülkedeki gazetecilerle ilgili eğitim programlarının izlenmesi, ortaklaşa etkinlikler düzenlenmesi, gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerde bulunması gibi maddeleri öngörüyor.



