Rum Ümit Milli Futbol Takımı, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na 4–0 Mağlup Oldu

Rum Ümit Milli Futbol Takımı’nın dün akşam İstanbul Kasımpaşa’daki Recep Tayip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı’na 4–0 mağlup olması bugünkü Rum gazetelerine haber oldu.



Haber, Haravgi gazetesinde “Ümit Millilerin Türkiye’deki Yenilgisi- Maçın Görüntüsüne Göre Uluslararası Gençlerimiz İçin Ağır Skor”, Politis’te “Ümit Millilerimizin İstanbul’daki Hezimeti”, Alithia’nın Spor Ekinde “Ümit Milliler İçin Ağır Yenilgi”, Fileleftheros’un spor ekinde ise “Türkiye-Kıbrıs: 4–0, Ümit Milliler İçin Ağır Yenilgi” başlıklarıyla yer buldu.