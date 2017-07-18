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18 Temmuz 2017 Salı 12:44

Rum Ulusal Konseyi Kocias’ın Da Katılımıyla Toplandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah Başkanlık Sarayında yapılan ve dün akşam adaya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın da katıldığı Rum Ulusal Konsey toplantısının tamamlandığı haber verildi.

Rum Ulusal Konseyi Kocias'ın Da Katılımıyla Toplandı
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah Başkanlık Sarayında yapılan ve dün akşam adaya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın da katıldığı Rum Ulusal Konsey toplantısının tamamlandığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplantının tamamlanmasının ardından açıklama yapan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “Yunanistan’ın kurtuluşa ilişkin mücadelelerinde dayanakları olduğunu, bununla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğunu ve Yunanistan’ın da kendilerini desteklediğini” dile getirdi.

“Ulusal Konsey’de bugün gerçekleştirilen görüşmenin yalnızca güvenlik ve garantilerle alakalı olduğunu” da söyleyen Neofitu, DİSİ’nin “Guterres paketinden, aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin tutum ve açıklamalarından da tam anlamıyla memnun olduğunu” belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında “Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakerelerin Kıbrıs sorununu çözümden uzaklaştırdığını” belirterek, “ancak çözüme ilişkin umudun canlı tutulması gerektiğini” söyledi.

Açıklamasında “Kıbrıslı Türk hemşerilerimizle işbirliğinde bulunalım ve onların endişelerini de anlayalım” ifadesini de kullanan Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına sağladıkları destekten ötürü, Yunan hükümeti ile halkına da teşekkür etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında “bugünkü görüşmenin ve yapıcı ortamın bir değerinin olması için, önerilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini” ifade etti.

Sizopulos, partisi EDEK’in “bu yeni taktiğin nasıl güçlendirilebileceği, aynı zamanda jeopolitik rolün yükseltilmesi için, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda öneriler sunduğunu” belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, DİKO’nun, görevi iki ülkenin işbirliği olacak olan, stratejik öneme sahip üst düzey bir konsey kurulmasını önerdiğini belirtti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da açıklamasında güçlü tutumu ve desteğinden ötürü özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ile Yunan halkına teşekkür ederek, Ulusal Konseyde, sorunlara çözümler sunmaya çalışan, aynı zamanda ileri sürülen “Türk yönlendirmelerini” önlemekte olan öneriler içeren bir belge sunduğunu dile getirdi.

Haberde, Dayanışma Hareketi, Rum Ekologlar Hareketi aynı zamanda ELAM’ın da toplantı sonrasında açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın şu an Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüşmekte olduğu belirtilen haberde, Kocias’ın Ulusal Konsey toplantısı öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiği de ifade edildi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis de Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ulusal Konsey üyelerinin, Crans Montana’da sağladıkları destekten ötürü, Yunanistan hükümeti ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Gazetecilerin bir sorusuna yanıtında, Rum kesiminin “olumlu bir sonuca yol açacak şartlar meydana getirildiği zaman, müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu” söyleyen Rum sözcü, “Crans Montana’da çok bariz bir sebepten ötürü olumlu sonuca ulaşılamadığını, bunun da Türkiye’nin güvenlik ve garantiler başlığındaki tutumunun, BM Genel Sekreterinin bu konuda ortaya çerçeveyle hiçbir ilgisi olmaması olduğunu” iddia etti.

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