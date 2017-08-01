Rum Ulusal Konseyi Bugün Toplanıyor

Rum yönetiminin kapalı Maraş konusunda BM nezdinde girişimde bulunduğu, Crans Montana çöküşünden sonra durumu değerlendirmek için bugün toplanacak Rum Ulusal Konseyi’nin de KKTC’nin Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmeleriyle ilgili siyasi kararı ile bu kararla ilişkilendirilen kapalı Maraş’ın açılması konularını gündemine aldığı haber verildi.

GÜNDEMDE MARONİTLERİN KÖYLERİNE DÖNMESİYLE İLGİLİ SİYASİ KARARI VE KAPALI MARAŞLA İLGİLİ HABERLER VAR

KONSEY TOPLANTISI ÖNCESİNDE RUM İÇ CEPHESİNDE SAVAŞ, AKEL İLE SÖZCÜ VEKİLİ ARASINDA YÜKSEK PERDEDEN ZITLAŞMA

AKEL’E GÖRE “ANASTASİADİS’İN MÜZAKERELERE DÖNMEK İÇİN ŞART KOŞMA ÇIKIŞININ HİÇBİR BAŞARI ŞANSI YOK”

Rum yönetiminin kapalı Maraş konusunda BM nezdinde girişimde bulunduğu, Crans Montana çöküşünden sonra durumu değerlendirmek için bugün toplanacak Rum Ulusal Konseyi’nin de KKTC’nin Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmeleriyle ilgili siyasi kararı ile bu kararla ilişkilendirilen kapalı Maraş’ın açılması konularını gündemine aldığı haber verildi.

Fileleftheros, Rum yönetiminin BM kararları, Denktaş-Kiprianu Doruk Antlaşması argümanlarıyla BM nezdinde girişimde bulunduğunu ve Türk tarafının böyle bir hareketinin “işgali yayma, BM kararlarını ve uluslararası hukuku ihlalden başka bir şey olmayacağı” iddiasını yinelediğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Mihalis Sofokleus’un RİK’e yaptığı açıklamada “Maraş’ın iadesi, tek yanlı olmasaydı olurdu ve hoş karşılanırdı” dediğini de aktardı.

Haravgi’nin “Başkan Bugün Ulusal Konsey Önünde İzahat Veriyor… Gündemde Maronitler ve Maraş’la İlgili Yeni Türk Önerileri” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah 09.30’da başlayacağı kaydedilen toplantıda Rum yönetiminin Maronitler ve Maraş konusunda yapmak niyetinde olduğu hareketleri anlatacak ve Konsey üyelerinin görüşlerini dinleyecek.

Gazete, gündemin diğer konularından biri olan, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bir sonuç beklenmediğini yazdı “çünkü Başkan –aksi yöndeki açıklamalarına rağmen- müzakere masasına dönmek için Türkiye’ye yeni şartlar koştu” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in cumartesi günkü “Türkiye Kıbrıs’ta sıfır asker varlığı, sıfır müdahale hakkı olmasını ve garanti antlaşmalarının kaldırılmasını kabul ederse müzakere masasına dönmeye hazır olduğu” açıklamasını hatırlatılan haberde, bu teze DİSİ’nin ve Merkez kanat partilerinin destek vermesinin beklendiğine dikkat çekildi.

AKEL

Haberde, toplantıda farklı görüş ortaya koyması beklenen tek partinin, Anastasiadis’in müzakere masasına dönmek için şart koşmasını “siyasi öne çıkış ” olarak gören ve “hiçbir başarı şansı olmadığına” inanan AKEL olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre AKEL dün yayımladığı açıklamada “bu tür politikaların geçmişte uygulandığına, sonucunun da her zaman çıkmaz ve Rum tarafının suçlanması ve yeni oldubittiler olduğuna” dikkat çekti ve Anastasaidis’in, diğer başlıkları görüşmeyi kabul etmeden önce Güvenlik ve Toprak başlıklarının çözülmesiyle ilgili şartlarını geri çekmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Açıklamada “Başkan garantilerin ve müdahale hakkının kaldırılmasını, askerin çekilmesini gerçekten istiyorsa Kıbrıs Rum tarafının garantiler ve güvenlik konularında garantilerin ve müdahale hakkının çözümün ilk gününden kaldırılması ve asker sayısının etkin şekilde azaltılması, iki yıl içerisinde de tamamen çekilmesi tezlerine BM, AB ve hatta İngiltere tarafından verilen desteği değerlendirmek gibi çok daha sonuç alıcı bir şey yapabilir” denildi.

Anastasiadis’in icraatlarının, yeni oldubitti tehlikesi içerdiğine dikkat çeken AKEL, BM Genel “Sekreteri Antonio Guterres’in, yukarıda sıralanan tezi de içeren ve Anastasiadis’in Türkiye’den talep ettiğinden çok da farklı olmayan çerçevesini değerlendirebileceği” görüşünü ortaya koydu.

Rum Yönetimi Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos AKEL’in bu açıklamasını “seçim kampanyası maksatlı” diye niteleyerek “AKEL’in taktiği tehlikelere gebe” diye niteledi. AKEL de Papadopulos’a “Hükümet bunca ay sonra AKEL’i hala anlamadıysa , korkarız ki bugün izah etmeye çalışmamızın hiçbir manası yok” cevabını verdi.

KONSEY TOPLANTISI ÖNCESİNDE İÇ CEPHEDE “SAVAŞ”

Fileleftheros haberi “Başkanlık Seçimleri Ritminde ‘Savaş’… Hükümet AKEL’e ve Nikolas Papadopulos’a Cevap Vererek Meydan Okudu” başlıklı haberinde, bugünkü Konsey toplantısı öncesinde Rum iç cephesinin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda zıtlaştığı, AKEL ile Viktoras Papadopulos arasında da “yüksek perdeye” çıktığına dikkat çekti.

AKEL ile Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos arasında yaşanan karşılıklı açıklamalara yer verdikten sonra DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’i, doğal gaz gelirlerinin paylaşılmasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle yeniden eleştirdiğini kaydetti.

Habere göre Nikolas Papadopulos Anastasiadis’in, Rum göçmenlerin KKTC’de kalan mallarını kaybetmekle kalmayıp bir de bugünkü KKTC’nin açıklarını kapatmak için Rumların yılda yaklaşık 250 milyon Euro ödemesi gerektiğini mantıklı görme sebebini sordu, bu meblağın Rum Eğitim Bakanlığı’nın bugünkü bütçesinin yarısına denk geldiğini söyledi.

Viktoras Papadopulos da DİKO Başkanı’nı, “çarpıtmayı gündelik taktik haline getirmekle” suçladı ve gerek Hristofyas döneminden gerek Konsey toplantısında yapılan ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in kendisine şahsen yaptığı bilgilendirmeden ve Rum Başkanlık Sarayı’nda inceleyebileceği belgelerden “çok iyi bilmesi gerektiğini” belirttiği şu noktaları aktardı:

“Federal hükümetin toplam gelirlerinin –bütün giderler çıkarıldıktan sonra- yüzde 6’sı özel bir kalkınma fonuna yatırılacak ve bunun 6’da 5’i Kıbrıs Türk oluşturucu devletinin, 6’da biri de Kıbrıs Rum oluşturucu devletinin altyapı işleri için kullanılacak. Bu düzenleme 13 yıllığına veya Kıbrıslı Türklerin yaşam seviyesinin Rumların yüzde 85’ine ulaşana kadar geçerli olacak.”

DİKO’dan cevaben yapılan açıklamada, “250 milyon Euro’luk meblağın Ulusal Konsey’de Maliye Bakanı ve Mavroyannis tarafından ekonomi ile ilgili özel alt komitede yapılan bilgilendirmeden ortaya çıktığı” belirtildi.

Gazete, merkez kanat partilerinin bugünkü Konsey toplantısında, sadece Crans Montana’da değil müzakere süreci boyunca sunulan bütün belgelerin yayınlanması konusunu gündeme getireceği yolunda bilgiler bulunduğunu da haberine ekledi.

Alithia haberi “Viktoras Papadopulos: Başkan’a Eleştiriler Seçim Maksatlı… AKEL ve DİKO’nun Farklı Bahanelerle Kıbrıs Sorunundaki İcraatlarla İlgili Saldırıları İle Ulusal Konsey Bugün Gerilim Ortamında Toplanıyor” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazeteler, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’nin kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarını çeşitli başlıklarla okurlarına aktardı.

Alithia “Özdil Nami… Maraş’la İlgili Olası Adımlar Uzlaştıklarımız Temelinde… Serdar Denktaş Maraş’ın Açılmasından Yana Ancak Statüsünü Netleştirmiyor”, Politis “Serdar: Maraş’ın Açılması İvme Katacak… Yıl Sonu Açılış” ve “Nami: Çözümle Olacak Adımlar Beklemeyin”, Haravgi “Özdil Nami: Kıbrıs Türk Tarafı Rum Tarafını Çözüme Zorlayacak… S. Denktaş: Maraş’ın Açılması Olumlu Adım.”



