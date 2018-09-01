Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...

Apostolos Andreas’ın kuzeyinde balık avı yapan “Burbulina” isimli Rum trol gemisinin, Türk savaş gemisi tarafından “taciz edildiği” öne sürüldü.

Politis ve diğer gazeteler; “Ta Psarokayika” isimli şirkete ait trol gemisinin, önceki gün saat 13.00 sularında Apostolos Andreas’ın kuzeyinde, Türkiye’nin Güney kıyılarına 35 deniz mili ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine 28 deniz mili mesafede balık avladığı sırada “taciz edildiğini” öne sürdü.

Habere göre, merkezi Limasol’da bulunan “Ta Psarokayika” şirketi sahibi Aristos Aristidu, KİPE’ye yaptığı açıklamada, Türk savaş gemisinin trol gemisine yanaştığını ve eli silahlı askerlerin, ava son vermesini isteyerek aksi halde geminin ve mürettebatının tutuklanacağı uyarısında bulunduğunu anlattı.

Trol gemisinin uyarı üzerine bölgeden uzaklaştığını, ancak 25 dakika süreyle “kovalandığını” öne süren Aristidu, “Durmayacağımızı anlayınca ve Limasol’a gitmekte olduğumuzu söyleyince takibi bıraktılar” dedi.

Bir benzerinin 15 gün önce yaşandığı öne sürülen vukuatın, Rum Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi’ne şikayet edildiğini yazan gazeteye göre Aristidu, “trol teknesinin avlandığı bölgenin, Rum balıkçıların yaz dönemlerinde kullanabilecekleri tek bölge olduğunu, başka av bölgeleri olmadığından Rum Dışişleri Bakanlığı ile Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi’nin bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini” söyledi.

