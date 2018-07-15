Rum Tarım Bakanlığı’ndan arıların yangından korunması için çağrı...

Rum Tarım Bakanlığı’nın, arı yetiştiricilerine, arıların yangından korunması için, arıları yetiştirdikleri bölgelerde bulunan kuru otları temizlemeleri çağrısı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yapılan çağrıda, arı kovanlarının, çiftlik bölgeleri ve hayvanların geçtiği yerlerin yakınında bulunmaması ve arıların su ihtiyaçlarının giderilebilmesi için kovanların bulunduğu bölgelere suluk yerleştirilmesi gerektiğinin kaydedildiğini yazdı.

Haberde, arıcıların adres, isim-soyisim ve telefon numaralarını yetkili birime kaydettirme zorunluluğu da anımsatıldı.

