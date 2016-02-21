Rum Tarafının İzlediği Politika…

Rum Yönetimi, Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerinin kötü olması nedeniyle bölgesel işbirlikleri oluştururken Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs sorununa yaptığı müdahaleye mesafeli duruşu bağlamında Rum tarafının izlediği politikaya işaret edildi.

Fileleftheros, Kasulidis’in, Moskova’nın Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrını eleştirdiği son müdahalesini, Rus uçağının düşürülmesinden sonra gelişen Türk-Rus çekişmesine bağlayarak mesafeli durmasının, Rusya’nın Kıbrıs sorununda konjonktürel değil geleneksel görüş belirtmesi nedeniyle soru işareti yarattığını yazdı.

Rum tarafının, tek yanlı ilan ettiği MEB’i içerisinde üçüncü tur ruhsat ihalesi başlatarak yaptığı “mat hareketi”nin “tepkilere bakmaksızın enerji projelerini ilerlettiğini gösterdiğini yazan gazete Türkiye’nin şu ana kadar tepki göstermediğini kaydeden gazete Rum tarafının izlemekte olduğu politikayla ilgili görüntüyü şöyle aktardı:

“İsrail ve Mısır’la işbirlikleri ilerliyor, Ürdün ve Lübnan’la yeni işbirliklerine hazırlanılıyor. Enerji planları Kıbrıs sorunundan bağımsız ilerliyor. Rusya’nın Kıbrıs sorununda Türkiye’ye karşı sert çizgisi rahatsız ediyor.”