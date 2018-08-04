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Rum Tarafındaki Örgütten Kıbrıslı Türkle Evli Olan Suriye Vatandaşının Tutuklanması Konusunda Tepki...

Rum tarafındaki “Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareketi” (KISA)’nın, sınır dışı edilmesi amacıyla, bir aydır Mennoya’daki mülteci kampında tutulmakta olan ve Kıbrıslı Türk bir kadınla evli olan Suriye vatandaşı bir şahsın hikâyesini “gün yüzüne çıkardığı” ifade edildi.

Rum Tarafındaki Örgütten Kıbrıslı Türkle Evli Olan Suriye Vatandaşının Tutuklanması Konusunda Tepki...

Rum tarafındaki “Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareketi” (KISA)’nın, sınır dışı edilmesi amacıyla, bir aydır Mennoya’daki mülteci kampında tutulmakta olan ve Kıbrıslı Türk bir kadınla evli olan Suriye vatandaşı bir şahsın hikâyesini “gün yüzüne çıkardığı” ifade edildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:35
Rum Tarafındaki Örgütten Kıbrıslı Türkle Evli Olan Suriye Vatandaşının Tutuklanması Konusunda Tepki...

 Rum tarafındaki “Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareketi” (KISA)’nın, sınır dışı edilmesi amacıyla, bir aydır Mennoya’daki mülteci kampında tutulmakta olan ve Kıbrıslı Türk bir kadınla evli olan Suriye vatandaşı bir şahsın hikâyesini “gün yüzüne çıkardığı” ifade edildi.

Politis gazetesi; “Onu Sınır Dışı Edecekleri Yer Yok- KISA’dan Kıbrıslı Türkün Eşi Olan, İşgal Bölgeler Sakini Suriye Vatandaşı Konusunda Şikâyet” başlıklı haberinde, KISA’nın, bu olayın “Kıbrıs makamlarının sözde mülteci politikası olarak adlandırdıkları tedbirlerin uygulanmasından ortaya çıkan saçmalığı yansıtmakta olduğunu belirttiğini” aktardı.

Gazeteye göre KISA; “çılgınca olan şeyin, kimsenin bahse konu kişinin sınır dışı edilmesinin mümkün olacağı yeri tespit edememesi olduğunu, çünkü bu şahsın sahip olduğu tek tanınmış vatandaşlığın Suriye olduğunu ve son 34 yıldır da daimi olarak ikamet ettiği ülkenin Kıbrıs olduğunu” ifade etti.

Gazeteye göre, söz konusu şahıs ise açıklamasında; “ailesinin bulunduğu Mağusa dışında başka hiçbir yere gitmek istemediğini” söyledi.

“Adının baş harfleri L.A olan şahsın 1984 yılında Mağusa’da okumak için Kıbrıs’a geldiğini ve burada daha sonra iki çocuk sahibi olduğu Kıbrıslı eşi ile tanıştığını” yazan gazete, “bu şahsın 1993 yılında işgal altındaki bölgelerin vatandaşlığını aldığını ve sınır kapılarının açılmasıyla birlikte, 2004 yılında, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni (bilgisayar sistemine kaydedilmeleri için ilgili belgeleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dikkatine getirerek) bir Kıbrıs vatandaşının eşi olduğu konusunda bilgilendirdiğini” belirtti.

Gazete KISA’ya göre “bahse konu şahsın, o zamandan bu yana Kıbrıs makamlarının bilgisi dahilinde tüm Kıbrıs’ta dolaştığını, problemsiz bir şekilde de Larnaka Havalimanı’ndan seyahat ettiğini, bunun da ötesinde, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın, söz konusu şahsa Güney Kıbrıs’ta araba kullanabilmesi için geçici ehliyet çıkardığını” anlattı.

“NİÇİN TUTUKLANDI?”

“2014 yılında, işgal altındaki bölgeler ve Suriye pasaportuyla dolaşımda bulunma zorlukları sebebiyle (bu belgeler ya başka ülkeler tarafından tanınmıyor, ya da savaş yüzünden söz konusu şahsın dolaşımda bulunmasını imkânsız hale getiriyor), isminin baş harfleri L.A olan şahıs, Almanya’ya tanınmış mülteci olan kardeşinin yanına gitti ve kendisi de kısa sürede mülteci statüsü aldı. Bunun akabinde Kıbrıs’a geri döndü. Yaklaşık bir ay önce, Larnaka Havalimanı’ndan Almanya’ya son gitme teşebbüsünde ise, Almanya’daki oturma izni sona erdiğinden, seyahat etmesine izin vermediler. ‘Gayri meşru ikametten’ dolayı da, söz konusu şahıs Göçmenlik Departmanının aynı gün yayımladığı sınır dışı ve tutuklama emriyle aynı gün tutuklandı ve gözaltına alındı.”

Gazete; KISA’nın, bahse konu şahsın alıkonmasının yasadışı olduğunu belirterek, yetkili birimleri evine ve ailesine dönebilmesi için derhal bu kişiyi serbest bırakmaya çağırdığını ekledi.



 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 13:40
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