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Rum Tarafındaki Kumarhaneye İlk Üç Haftada 41 Ülkeden 34 Binden Fazla Ziyaretçi!

Güney Kıbrıs’taki ilk lisanslı kumarhane olan Cyprus Casinos’un, ilk üç haftalık çalışma süresi boyunca 41 ülkeden 34 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği haber verildi.

Rum Tarafındaki Kumarhaneye İlk Üç Haftada 41 Ülkeden 34 Binden Fazla Ziyaretçi!

Güney Kıbrıs’taki ilk lisanslı kumarhane olan Cyprus Casinos’un, ilk üç haftalık çalışma süresi boyunca 41 ülkeden 34 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği haber verildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:02
Rum Tarafındaki Kumarhaneye İlk Üç Haftada 41 Ülkeden 34 Binden Fazla Ziyaretçi!

Güney Kıbrıs’taki ilk lisanslı kumarhane olan Cyprus Casinos’un, ilk üç haftalık çalışma süresi boyunca 41 ülkeden 34 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği haber verildi.

6 bin ziyaretçinin hali hazırda kumarhaneye üyelik kartı aldığını da yazan Politis ve diğer gazeteler, ziyaretçilerin çoğunun “Kıbrıslı” olduklarını ve bunu Yunanistan, İsrail, Romanya, Rusya ve Birleşik Krallıktan ziyaretçilerin izlediğini kaydetti.

Gazete kumarhanedeki en popüler oyunların, modern teknolojiye sahip oyun makineleri, bunun ardından ise Amerikan Ruleti olduğunu ekledi.
               


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Son Güncelleme: 19.07.2018 13:10
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