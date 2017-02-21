Rum Tarafında İç Cephedeki Çatışma Sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisitiyle ilgili kararının ardından başlayan iç cephedeki tartışmalar devam ediyor. Muhalefet partileri dün de Rum Yönetimi hükümeti, DİSİ, AKEL, Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini eleştiren açıklamalar yaptı.

MUHALEFET, RUM HÜKÜMETİ, DİSİ, AKEL, CUMHURBAŞKANI AKINCI VE KKTC’Yİ ZİYARET EDEN ÇAVUŞOĞLU’NA ELEŞTİRİDE BULUNDU

Güney Kıbrıs’ta Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisitiyle ilgili kararının ardından başlayan iç cephedeki tartışmalar devam ediyor. Muhalefet partileri dün de Rum Yönetimi hükümeti, DİSİ, AKEL, Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini eleştiren açıklamalar yaptı.

Simerini, partilerin ilgili açıklamalarını “Naz Görünümlü Çatışmalar” başlığıyla aktardı. Habere göre DİKO, Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini “yasadışı” diye niteledi ve ziyaretin “Kıbrıs Türk liderliğinin riyakârlığını, gerekçelerinin mesnetsizliğini ve komikliğini teyit ettiğini” öne sürdü.

DİKO, Kıbrıslı Türklerin, Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili kararını sanki Rumların Enosis isteğinin yeniden canlanmasıymış gibi göstermekle Ankara’nın bağımlısı ve ona itaat edenler olarak işlev gördüklerini savundu. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “müzakerelerdeki bütün tavrıyla Kıbrıs Türk liderliğinin Türkiye’nin stratejik hedeflerine hizmet ettiğini” gösterdiğini savunan DİKO, bu tavırla “Türk garantilerinin, Türk askerinin kalmasının ve Kıbrıs’ın Türkiye’nin siyasi kontrolünde olmasının hedeflediğini iddia etti.

DİKO, Türk tarafına “Kabul edilemez, mesnetsiz ve dayanaksız taleplerinden”; DİSİ ve AKEL’e de “Türk taleplerini körüklemekten, Türk şantajlarına boyun eğmekten, Türk tarafını daha çok taviz istemeye cesaretlendirmekten” vazgeçme çağrısı yaptı

EDEK ise Anastasiadis’in tercihlerini ve savunduklarını tehlikeli diye niteledi. EDEK, Akıncı ve diğer Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerin Cenevre konferansıyla ilgili açıklamalarını ve beşli konferansın onları meşrulaştırma tehlikesini dikkate almaya çağırdı.

Vatanseverlik belgesi dağıtılmasını eleştiren AKEL ise, siyasi partileri “vatanseverlik belgesi dağıtmaya koşmayıp, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının devamına odaklanmaya” çağırdı. Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili kararı üzerine bazı partilerin ve siyasilerin “vatanseverlik belgesi dağıtmaya başladığına, bunun siyasi davaya zarar verdiğine, yıkıcı olduğunun geçmişte de görüldüğüne işaret eden AKEL “vatanseverlik belgesi dağıtarak sadece ülkedeki siyasi ortamı dinamitliyorlar” görüşünü ortaya koydu.

“DİSİ KIBRISLI TÜRKLERİN TEPKİLERİNDE HAKLI OLDUKLARI MESAJINI VERİYOR”

Vatandaşlar İttifakı da DİSİ’yi, plebisitle ilgili tavrıyla Kıbrıslı Türklerin tepkilerinde haklı oldukları mesajı verdiği uyarısında bulundu. İttifak, “kuluçkadaki çözümün ertesi gününü görmek zorundayız. Devletin yapısı, karar alma prosedürleri, anlaşmazlıkları çözme prosedürleri, devletin gündelik işleyişini etkileyen şeylerdir. Türklerin birçok ve çeşitli veto ısrarı, hukuk devletini dağıtıp, işleyemez hale getirecek. Oluşacak krizler de Türkiye’nin müdahalesine bahane olacak” görüşünü ortaya koydu.

Güvenliğin, Kıbrıs sorununun iç yönleriyle, devletin işleyişi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili olduğunu savunan ittifak, DİSİ’nin okullarda kutlanacak yıldönümlerini belirleme yetkisini meclisten alan önerisinin, Türk tarafı taleplerini yükseltirken, Akıncı’yı sakinleştirmek maksadını taşıdığını iddia etti.

DİSİ’nin, bu şekilde Kıbrıslı Türklerin tepkilerinde haklı oldukları çünkü bazı Rumların Enosis istediği mesajı verdiğine de dikkat çekildi.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini “Kıbrıs sorununun özüne ilişkin uzlaşmazlığın daha da tırmandırılacağının habercisi” diye niteledi.

ELAM ise DİSİve AKEL’i çözüm uğruna “işgalin, Türkiye’nin arzularının peşine takılmakla” suçladı.