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Rum Tapu Memurlarına Zorunlu Emeklilik!

Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, Rum Tapu Dairesi’nde çalışan ve Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’taki mallarıyla ilgili davalara karıştıkları gerekçesiyle, disiplin suçu işlemekten suçlu bulunan iki daimi tapu çalışanını, zorunlu emekliliğe zorlayarak kamu görevi dışında bıraktığı belirtildi.

Rum Tapu Memurlarına Zorunlu Emeklilik!

Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, Rum Tapu Dairesi’nde çalışan ve Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’taki mallarıyla ilgili davalara karıştıkları gerekçesiyle, disiplin suçu işlemekten suçlu bulunan iki daimi tapu çalışanını, zorunlu emekliliğe zorlayarak kamu görevi dışında bıraktığı belirtildi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Rum Tapu Memurlarına Zorunlu Emeklilik!


 Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, Rum Tapu Dairesi’nde çalışan ve Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’taki mallarıyla ilgili davalara karıştıkları gerekçesiyle, disiplin suçu işlemekten suçlu bulunan iki daimi tapu çalışanını, zorunlu emekliliğe zorlayarak kamu görevi dışında bıraktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İki Memuru Zorunlu Emekliliğe Mecbur Ettiler- Tapu Dairesinde Çalışıp Sahte Devletin Taşınmaz Mal Komisyonu İçin Rapor Hazırlıyorlardı” başlıklı haberinde, Rum Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, verdiği kararla, 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’taki mallarıyla ilgili davalara karıştıkları gerekçesiyle, bir kadın ve bir erkek çalışana zorunlu emeklilik cezası verdiğini kaydetti.

Gazete mahkeme kararında yer alan unsurlardan ortaya çıktığı üzere, bahse konu memurlar aleyhinde, ücret karşılığında, Kuzey Kıbrıs’ta malı olan Rum mal sahipleri için (Kuzey Kıbrıs’taki Taşınmaz Mal Komitesine sunulan) başvurular hazırladıkları ve bahse konu memurların, tazminatın ödenmesinin akabinde ise, Rum mal sahibinden komisyon aldıkları şeklinde bilgiler bulunduğunu belirtti.

Kamu Hizmeti Yasası temelinde, zorunlu emeklilik cezasının, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görevden alma cezasından sonra verebileceği ikinci en sert ceza olduğunu kaydeden gazete, bahse konu memurların emeklilik haklarına ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini ekledi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 14:49
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