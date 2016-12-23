Güney Kıbrıs:
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23 Aralık 2016 Cuma 11:27

Rum Sözcü: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konferansa Katılımı Tartışmasızdır”

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki konferansa katılımı tartışmasızdır. Kimse bunun aksini iddia edemez” dedi.

Rum Sözcü: 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Konferansa Katılımı Tartışmasızdır”
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“SİYASİ PARTİLER TAVIRLARI İLE KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ ŞAİBE ALTINA SOKUYOR”

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki konferansa katılımı tartışmasızdır. Kimse bunun aksini iddia edemez” dedi.

Rum sözcü, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, tarafı olduğu bir uluslararası antlaşmanın görüşülmesine katılmamasının “mümkün olmayacağını”, katılmaması halinde antlaşmanın “hukuken zarar göreceğini” de savunan Hristodulidis, bu konuda Anastasiadis’in başsavcılıktan uzman görüşü isteme sebebinin, konferansta daha iyi temsil edilme yöntemlerinin araştırılması olduğunu” da öne sürdü. Benzer inceleme ve çalışmaların Yunan hükümeti tarafından da yapıldığını da söyledi.

Hristodulidis konferansa Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin de, Avrupa Birliği’nin de katılacağını, üstelik “hem söz, hem de rol sahibi olacaklarını” savundu.

Bazı siyasi partilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını eleştirmelerinden üzüntü duyduğunu da söyleyen Sözcü, “Bu tavırlarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni şaibe altına sokuyorlar” dedi. 

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RUM SÖZCÜKonferans
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