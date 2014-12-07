Rum Sözcü: “ENİ’nin Araştırmalarına Son Vermesi Söz Konusu Değil”

ATİNA’DA MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINA OLANAK TANIYACAK FORMÜL MASAYA YATIRILDI

YUNAN DIŞİŞLERİ, DAVUTOĞLU’NUN ATİNA ZİYARETİNİN ZAMANLAMASINDAN RAHATSIZ

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Atina’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, Yunan dengi Andonis Samaras’la Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına olanak tanıyacak bir formül görüşüldüğü yolundaki haber üzerine, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, formülde öngörüldüğü gibi ENI’nin 9’uncu parseldeki araştırmalarına son vermesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Haravgi; “Davutoğlu ve Samaras Formül Buldu Mu?.. Hükümet ENI’nin Araştırmalarına Son Verilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtiyor” başlıklı haberinde, TC Başbakanı Davutoğlu ile Yunan dengi Samaras’ın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için formül arama konusunda anlaştıklarını haber verdi.

Astra radyosunun Türkçe muhabiri Dimitris Agadis’in bir Türk yetkiliyi kaynak göstererek, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak bir senaryonun tezgahta olduğu haberini geçtiğine işaret eden gazete özetle şunları yazdı:

“Bu senaryoya göre, ENI-KoGas konsorsiyumu 9’uncu parseldeki sondajlarının ilk aşamasını tamamlar tamamlamaz Türkiye, bunu prosedürün sonu olarak algıladığını ve Barbaros Hayreddin Paşa gemisini çekeceğini açıklayacak. Aynı zamanda Türk hükümeti, ENI’nin hidrokarbon aramalarına devam etmesi durumunda tepki göstereceğini de sızdıracak.

Türk kaynaklarına göre senaryoda, Kıbrıs hükümeti tarafından, Kıbrıslı Türklere doğalgazdaki haklarını verecek bir yasa hazırlanması da öngörülüyor. Aynı kaynaklara göre senaryonun uygulanmasını Türk ve Yunan Enerji Bakanlığı müsteşarları koordine edecek.”

Gazete, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in Astra’nın bu haberi üzerine, “ENI’nin araştırmalarına son vermesinin söz konusu olmadığını” açıkladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Şirketler, sözleşmeler tahtında normal şekilde araştırmalarını sürdürecekler. Doğalgaz çıkarma şirketleri, bir takvim çerçevesinde ilerliyor ve hükümetin onlara karşı yükümlülükleri var. Ancak hükümet, değerlendirmede bulunmadan önce Yunan hükümetinden resmi bilgilendirme bekliyor” ifadelerini kullandı.

YUNAN DIŞİŞLERİ DAVUTOĞLU’NUN ATİNA ZİYARETİNİN ZAMANLAMASINDAN RAHATSIZ

Politis; “Davutoğlu Hep Aynı... Diplomatik Bolluğa Karşın Navtex İçin Bekleniyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalp ameliyatı geçirdiği New York’ta nekahet dönemindeyken Atina’da Türk-Yunan İşbirliği Konseyi’nin toplanmasının Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar tarafından eleştirildiğini yazdı.

Gazeteye göre, toplantı için seçilen zamanlamayı doğru bulmayan kaynaklar, Türk Başbakan’ın Türkiye tarafından ilan edilen Navtex’in sona ermesinden sonra Atina’da olması gerektiği düşüncesi hâkim olduğuna işaret ettiler.

Diplomatik bir kaynağın; “Görüşme için Ocak ayı seçilmiş olsaydı Türk tarafının Navtex’i geri çekmek mi yenilemek mi niyetinde olduğunu, dolayısıyla Kıbrıs MEB’indeki krizin varacağı sonucu daha iyi bilecektik” dediğini yazan gazete, “ancak bu gelişmede, Yunanistan’ın teşhir olma tehlikesi konusunda Lefkoşa’nın görüşünün dikkate alındığını bilebilecek durumdayız” ifadesine yer verdi.

Haftalık Kathimerini ise, “Davutoğlu’nun Atina’daki Temasları” başlıklı haberinde, 3’üncü Türk-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nin Kıbrıs krizinin gölgesinde yapıldığını yazdı.

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunan dengi Andonis Samaras’ın, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz’den çekilmesi ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla gerilimi düşürecek bir anlaşmaya varma iradesi belirttiklerini kaydeden gazete, Atina’nın bütün hareketlerin, Rum siyasi liderliğiyle tam istişare içerisinde yapılmakta olduğunun altını çizdiğini yazdı.

“KIBRIS SORUNUNDA ANLAŞAMADIKLARI KONUSUNDA ANLAŞTILAR”

Fileleftheros; “Kıbrıs Sorununda Anlaşmadıkları Konusunda Anlaştılar” başlığıyla birinci sayfasından ve fotoğraflı değerlendirdiği haberinde, Samaras’ın Türk-Yunan İşbirliği Konseyi’nin ardından, Yunanistan’ın, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in müzakereleri askıya alma kararını anlayışla karşıladığını, Davutoğlu’nun ise Kıbrıs sorununun gidişatını hidrokarbon aramalarıyla bağdaştırdığını yazdı.

Gazete; “Enerji alanındaki işbirliğinin artması için Kıbrıs sorununun çözülmesini diliyoruz” sözünü öne çıkardığı Davutoğlu’nun Avrupa ve Asya’nın enerji kapılarından da söz ettiğini, toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada ise, Kıbrıs sorunundan hiç söz edilmediğini vurguladı.

Alithia haberi; “Müzakereler Barbaros Gittiğinde... Davutoğlu: ‘Enerji Alanındaki İşbirliğinin Artması İçin Kıbrıs Sorununun Çözülmesini Umuyoruz’” başlığıyla aktardı.