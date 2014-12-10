Rum Sözcü AB'yi Ve Üyelerini Türkiye’ye Karşı Samimi Olmamakla Suçladı

“KIBRIS’IN ARKASINA SAKLANIYOR VE TÜRKİYE’YE YANLIŞ MESAJLAR VERİYORLAR”

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hrisostodulidis, AB’yi ve üye ülkeleri çoğu zaman Rum Yönetimi’nin arkasına saklanmak ve Türkiye’ye samimi konuşmamakla suçladı.

Fileleftheros haberi, “Ankara’ya Yanlış Mesaj Veriyorlar... ‘AB’deki Bazıları Türkiye-Avrupa İlişkileri Konusunda Kıbrıs’ın Arkasına Saklanıyor... Sözcü: Başkan’ın 23 ve 24 Numaralı Başlıklarla İlgili Önerisi İncelensin” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu Ofisi tarafından dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen “Yeni Türkiye, AB ve Kıbrıs” konulu yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin AB üyelik sürecinde dokuz yıldır ilerleme kaydedilmediğini, yükümlülüklerini yerine getireceğine dair hiçbir belirti vermediğini” iddia etti.

“AB’nin ve üye ülkelerin, üyelik müzakereleri aracılığıyla Türkiye’ye nüfuz kullanmadaki başarı veya başarısızlık sorumluluğundaki kendi payını ciddiyetle düşünmesi gerektiğini” de öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin bloke edilmiş müzakere başlıklarının açılması konusunda da şunları söyledi:

“Hemen yarın açılabilecek ancak Türkiye’yle ilgili sebeplerden açılamayan üç başlık var. Başkan Anastasiadis’in, aralarında, 23 ve 24 numaralı başlıklar konusunun da bulunduğu önerisi neden incelenmeye başlanmıyor? Bunlar neden Türkiye’ye yardımcı olmak için incelenmesine başlanmasına yardımcı olmak isteyen üye devletler veya AB tarafından ileri götürülmüyor? Bizim açımızdan top Türkiye’nin sahasındadır. Slovenya’nın AB dönem başkanlığı zamanında 23 numaralı başlığın benchmark’ta açılması konusunda anlaşmıştık. Son anda Londra bu uzlaşı önerisini kabul etmedi”

Habere göre Hristodulidis Türkiye’nin üyelik sürecine yardımcı olmak isteyen AB üyesi ülkelerin, Sırbistan ve Bosna-Hersek gibi ülkelere uygulanan, bazı konularda taviz vermeleri için baskı yapma taktiğini neden denemediklerini, bu taktiği denemeyerek Türkiye’ye nasıl bir mesaj verdiklerini sordu.

Aynı gazete “AB: Başlıklar 2015 İçinde Açılıyor... Komiser Hahn Türk Başlıklarının Letonya Dönem Başkanlığında Açılacağını İlan Ediyor... AB Üyesi Ülkelerden Hareketlilik Görüyor” başlıklı haberinde AB’nin genişleme müzakerelerinden sorumlu komiseri Johannes Hahn’ın, “Temel Haklar” ve “Adalet” başlıklarının açılması için verilen savaşa Ankara’dan müdahale ederek Letonya’nın dönem başkanlığında (2015’in ilk yarısı) Türkiye’nin bir veya iki müzakere başlığının açılacağını ilan ettiğini yazdı.

Gazete Brüksel çıkışlı haberinde Hahn’ın, üç komiserin (Mogkerini, Hahn ve Stilianidis) ilk kez Türkiye’de olduğuna işaret ederek “AB, aday ülke ile müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Üye ülkelerden de bu yönde bazı hareketler var” dediğini yazdı.