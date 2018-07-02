Rum siyasilerden Kıbrıs sorunu açıklamaları

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Foitu, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos dün gerçekleştirilen çeşitli anma törenlerinde yaptıkları konuşmalarda Kıbrıs sorununa değindiler ve Türkiye’yi eleştirdiler.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu dün düzenlenen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “çağdaşı bir devlet mi yoksa bir uydu-devlet mi istediğine karar vermesi gerektiğini” söyledi.

Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere Crans Montana‘da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğu iddiasını yineleyerek müzakerelerin çıkmaza girmesinin sorumlusunun Türk tarafı olduğu iddiasında da bulundu.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, katıldığı bir etkinlikte benzer söylemlerde bulunarak Türkiye’nin adil ve kalıcı bir çözüm istemediğini, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi ve kendi stratejik hedeflerini ilerletmeyi amaçladığını iddia etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise katıldığı bir anma töreninde, Kıbrıs sorununa bulunacak muhtemel bir “ara çözümün tuzak niteliğinde olduğunu” öne sürdü ve Türkiye’yi “yatılmacı politika” izlemekle suçladı.

