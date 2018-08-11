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Rum Siyasiler Tatilde!

ANASTASİADİS TATİLİNE SEYŞELLER’DEN BAŞLADIRUM SİYASİ PARTİ BAŞKLANLARINDAN BİR KISMI BAF’I TERCİH ETTİ Lefkoşa, Rum siyasiler, yaz dönemi dolayısıyla çalışma ofislerini yavaş yavaş kapatarak biraz dinlenmek için ada içinde ya da dışında tatil yapma planlarını hayata geçiriyorlar.

Rum Siyasiler Tatilde!

ANASTASİADİS TATİLİNE SEYŞELLER’DEN BAŞLADIRUM SİYASİ PARTİ BAŞKLANLARINDAN BİR KISMI BAF’I TERCİH ETTİ Lefkoşa, Rum siyasiler, yaz dönemi dolayısıyla çalışma ofislerini yavaş yavaş kapatarak biraz dinlenmek için ada içinde ya da dışında tatil yapma planlarını hayata geçiriyorlar.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:59
Rum Siyasiler Tatilde!


ANASTASİADİS TATİLİNE SEYŞELLER’DEN BAŞLADI

RUM SİYASİ PARTİ BAŞKLANLARINDAN BİR KISMI BAF’I TERCİH ETTİ

Rum siyasiler, yaz dönemi dolayısıyla çalışma ofislerini yavaş yavaş kapatarak biraz dinlenmek için ada içinde ya da dışında tatil yapma planlarını hayata geçiriyorlar.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Seyşeller’de olduğunu belirterek, bu tatilde kendisine eşi, kızları, damatları ve torunlarının eşlik ettiğini belirtti.

Anastasiadis ve ailesinin yarın adaya döneceğini aktaran gazete, Anastasiadis’in adaya dönüşüyle Trodos’taki Başkanlık konutuna geçeceğini kaydetti.

Trodos’ta, Anastasiadis’in, hem tatil hem de iş yapacağını yazan gazete, bilgilere göre Anastasiadis’in adaya dönüşüyle eğitim konusu ve eğitim örgütleriyle yapılan diyaloglar hakkında bilgiler almak üzere ilk olarak Rum Eğitim Bakanı Kostas Hambiauris ile görüşeceğini aktardı.

21 Ağustos tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacağını ve bu çerçevede Anastasiadis’in, Bakanlar ve Hükümetin diğer yetkililerine yemek vereceğini yazan gazete, Kıbrıs sorunu konusunda ise beklemede bulunulduğunu, ancak Eylül ayı uzak olmadığı için beklenen önemli gelişmeler ve BM Genel Kurulu’ndaki konuşma öncesinde Anastasiadis’i sıkı bir hazırlığın beklediğini belirtti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in tatiline Münih’ten başlayıp, Limasol’a ardından da Baf’a gideceğini kaydeden gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, bir hafta sonu Baf’ta dinleneceğini, daha sonra da Ağustos sonuna doğru Sisam adasına geçeceğini yazdı.

Gazete Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu’nun ise önümüzdeki haftadan itibaren Trodos’ta tatil yapacağını aktardı.

Rum siyasi parti Başkanlarından DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın tatillerini Baf’ta geçireceğini belirten gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, bir Avrupa ülkesinde tatil yapacağını aktardı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ve Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in tatillerini ada içerisinde geçireceğini kaydeden gazete, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun ne zaman ve nerede tatil yapacağının bilinmediğini, ancak ELAM ofisinin, bu hafta, diğer siyasi partilerin ofisleri gibi kapalı olacağını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 13:09
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