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Rum siyasi partilerinin 2017 yılı ödenekleri

Rum siyasi partilerinin, 2017 yılında devletten 6 milyon 664 bin 758 Euro ödenek aldığı bildirildi.

Rum siyasi partilerinin 2017 yılı ödenekleri

Rum siyasi partilerinin, 2017 yılında devletten 6 milyon 664 bin 758 Euro ödenek aldığı bildirildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:29
Rum siyasi partilerinin 2017 yılı ödenekleri

Rum siyasi partilerinin, 2017 yılında devletten 6 milyon 664 bin 758 Euro ödenek aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Hazine Müsteşarlığının verilerine göre, 6 milyon 664 bin 758 Euro’luk ödeneğin, yüzde 15’i sabit miktar olmak üzere geriye kalanı milletvekilliği seçimlerinde alınan orana göre 8 siyasi parti arasında paylaştırıldığını aktardı.

Buna göre 1 milyon 990 bin 518 Euro’luk en büyük payı DİSİ’nin aldığını kaydeden gazete, DİSİ’yi, 1 milyon 683 bin 454 Euro ile AKEL’in takip ettiğini belirtti.

Diğer partilerin aldığı ödenekler şöyle:

DİKO 980 bin 230 Euro
EDEK 461 bin 990 Euro
Vatandaşlar İttifakı 455 bin 888 Euro
Dayanışma Hareketi 403 bin 368 Euro
Ekologlar Hareketi 381 bin 358
ELAM 307 bin 952

Haberde gençlik ve kadın örgütlerine de toplamda 334 bin 101 Euro’luk ödenek verildiği aktarıldı.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 11:52
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